Mê cung dưới lòng đất Vịnh Mốc

TPO - Nếu không có hướng dẫn viên, một người bình thường rất khó để tự vào, tự ra ở Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị). Với hàng nghìn mét đường hầm và chằng chịt những ngóc ngách, nơi đây xứng đáng với biệt danh “mê cung” dưới lòng đất.