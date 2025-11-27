Litva: Máy bay trượt khỏi đường băng tại Vilnius

TPO - Chiều 26/11, một máy bay của hãng LOT Polish Airlines đã trượt khỏi đường băng tại sân bay Vilnius, Litva, buộc nhà chức trách phải đóng cửa đường băng để xử lý sự cố.

Chuyến bay LO771, khởi hành từ Warsaw, Ba Lan đã hạ cánh lúc 13h34 (giờ địa phương). Trong quá trình di chuyển về khu vực đỗ, máy bay bất ngờ lệch khỏi đường lăn, nhưng tình huống đã được kiểm soát kịp thời.

Theo ông Tadas Vasiliauskas - đại diện Cơ quan sân bay Litva, toàn bộ hành khách đã xuống máy bay an toàn, được đưa vào nhà ga, thu nhận hành lý và rời sân bay. Các báo cáo ban đầu cho thấy không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương. Đường băng tại sân bay Vilnius tạm đóng đến 17h cùng ngày để phục vụ công tác kiểm tra và khắc phục kỹ thuật.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khu vực sân bay phủ kín tuyết dày. Trước đó một ngày, Cơ quan khí tượng thủy văn Litva đã cảnh báo người dân nên hoãn các chuyến bay do thời tiết xấu, đồng thời cho biết nền nhiệt có thể hạ xuống mức đóng băng.

Một máy bay của hãng LOT Polish Airlines đã trượt khỏi đường băng tại sân bay Vilnius.

Trong thông cáo gửi tới báo chí, LOT Polish Airlines xác nhận chiếc Embraer 170 mang số hiệu SP-LDK hành trình từ Warsaw, Ba Lan đến Vilnius, Litva đã rời khỏi bề mặt được trải nhựa của đường lăn ở giai đoạn cuối của quá trình hạ cánh. Trên máy bay có 63 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn. Hành khách được sơ tán xuống máy bay thông qua thang di động và được đưa vào nhà ga theo quy trình tiêu chuẩn.

Sau sự cố, chuyến bay LO772 dự kiến khởi hành từ sân bay Vilnius đã bị hủy. Hãng hàng không Ba Lan hiện đang phối hợp với bộ phận kỹ thuật cùng đội vận hành sân bay Vilnius để đánh giá tình hình và xác định thời điểm khôi phục hoạt động bình thường. LOT Polish Airlines cũng cho biết sẽ cập nhật lịch trình mới cho các chuyến bay đến và đi từ Vilnius trong thời gian tới.

Nguyên nhân chính thức của sự cố trượt khỏi đường băng hiện đang được điều tra. Cơ quan quản lý sân bay và đội kỹ thuật của LOT Polish Airlines cam kết sẽ khôi phục hoạt động an toàn và ổn định trong thời gian sớm nhất.