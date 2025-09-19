Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Hành khách tử vong trên chuyến bay đến Tây Ban Nha

Hồng Nhung

TPO - Một hành khách đã tử vong trên chuyến bay của Hãng hàng không EasyJet từ Pháp đến đảo Lanzarote, Tây Ban Nha, sau khi gặp sự cố y tế nghiêm trọng.

Theo EasyJet, vụ việc xảy ra khi máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay tại quần đảo Canary. Ngay sau khi được thông báo về tình trạng khẩn cấp, cơ trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu và cho máy bay hạ cánh theo đúng quy trình an toàn.

Dù phi hành đoàn đã nỗ lực cấp cứu, nhưng hành khách không qua khỏi. Hiện nguyên nhân tử vong chưa được xác định.

tempimagehe7esa.jpg
Một hành khách tử vong trên chuyến bay của EasyJet. Nguồn: Reuters.

Đại diện EasyJet cho biết: “Đội ngũ phi hành đoàn đã làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ. Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình và bạn bè nạn nhân, đồng thời sẽ hỗ trợ họ trong thời điểm khó khăn này. Sự an toàn và sức khỏe của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu của EasyJet”.

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay EJU4775 từ Nantes đến Lanzarote vào ngày 16/9, khiến chuyến bay khứ hồi bị chậm nhiều giờ. Máy bay hạ cánh tại Loire-Atlantique vào khoảng 23h, muộn gần 8 tiếng so với lịch trình ban đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố tử vong trên chuyến bay của EasyJet. Tháng 11/2022, một hành khách nam khoảng 50 tuổi cũng đã qua đời trên chuyến bay từ Cyprus đến sân bay Gatwick, London dù được cấp cứu bằng máy khử rung tim.

Hồng Nhung
The Sun
