Máy bay Boeing chở 170 người bị đe dọa đánh bom

TPO - Ngày 13/5, một vụ đe dọa đánh bom nhằm vào chuyến bay FR6313 của Hãng hàng không Ryanair, khởi hành từ Faro - Bồ Đào Nha đến sân bay Brussels - Charleroi, Bỉ, gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động hàng không tại khu vực, khiến ít nhất 11 chuyến bay bị chuyển hướng và nhiều chuyến khác chậm trễ.

Chiếc Boeing 737, chở theo khoảng 170 hành khách, đã hạ cánh an toàn tại Charleroi lúc 10h52 sáng (giờ địa phương). Ngay sau đó, sân bay buộc phải đóng cửa vì lý do an ninh, làm ảnh hưởng đến hàng loạt chuyến bay trong khu vực.

Theo ghi nhận, chuyến bay của Hãng hàng không Pegasus từ Istanbul (Bỉ) là chuyến đầu tiên được chuyển hướng đến sân bay chính Brussels - Zaventem, cách Charleroi khoảng 50 km. Các chuyến bay khác của hãng hàng không Ryanair từ sân bay Biarritz (Pháp), Ibiza (Tây Ban Nha), Lanzarote (Tây Ban Nha) và chuyến bay của hãng Pegasus từ sân bay Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), cũng được điều hướng đến thủ đô của Bỉ.

Thành phố Lille (Pháp), cách biên giới Bỉ khoảng 100 km, tiếp nhận các chuyến bay chuyển hướng từ Vitoria (Úc), Pisa (Ý), Vienna (Áo), Bucharest (Romania) và Porto (Bồ Đào Nha). Một chuyến bay từ Brindisi (Ý), khi chỉ còn cách Charleroi (Bỉ) 48 km, đã buộc phải quay đầu và hạ cánh tại sân bay Liege (Bỉ).

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Brussels (Bỉ) đã xác nhận vụ việc, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ theo dõi tin tức và thông báo tình hình cho người thân. Trong một bài đăng trên nền tảng X, đại sứ quán cho biết: “Đại sứ quán Hoa Kỳ đã nhận được thông tin về một cảnh báo đánh bom trên máy bay tại sân bay Brussels - Charleroi. Vui lòng theo dõi tin tức địa phương và thông báo tình hình của bạn”.

Đại diện hãng hàng không Ryanair thông tin: “Chúng tôi được thông báo về mối đe dọa an ninh đối với chuyến bay FR6313 vào sáng 13/5. Máy bay đã hạ cánh theo đúng kế hoạch, hành khách được sơ tán an toàn và máy bay hiện đang được chuẩn bị để đưa vào khai thác trở lại. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện đã gây ra cho hành khách”.

Các mối đe dọa đánh bom đối với máy bay không phải là hiếm. Vào mùa thu năm ngoái, hàng chục vụ đe dọa tương tự đã được ghi nhận tại các hãng hàng không Ấn Độ.

Brussels từng là mục tiêu của một cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng vào năm 2016, với hơn 30 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom phối hợp tại sân bay chính và hệ thống tàu điện ngầm thành phố. Vụ việc lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh hàng không tại châu Âu.

Hồng Nhung