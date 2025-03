Mẫu giấy phép lái xe mới vừa được Bộ Công an ban hành

Cụ thể, trên mặt trước của giấy phép lái xe hiển thị thông tin về số giấy phép lái xe, họ tên, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú, hạng. Ảnh của người lái xe chụp trên nền màu xanh da trời được in màu trực tiếp. Giấy phép lái xe mới còn có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt...

Mặt sau của giấy phép lái xe hiển thị thông tin các loại xe cơ giới được điều khiển (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh), ngày trúng tuyển, có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục CSGT. Mã số điều kiện hạn chế của giấy phép lái xe các mã được in ở mặt sau giấy phép lái xe cho biết những điều kiện phải đáp ứng để lái xe.

Theo Thông tư 12, Cục CSGT quản lý cấp giấy phép lái xe trên toàn quốc; cấp phôi, vật tư in giấy phép lái xe cho Phòng CSGT. Phòng CSGT tổ chức in và trả giấy phép lái xe theo mẫu quy định kèm theo thông tư này.

Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET cấp cho mỗi người bảo đảm duy nhất có 1 số quản lý, dùng chung cho cả giấy phép lái xe không thời hạn và giấy phép lái xe có thời hạn.

Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET và giấy phép lái xe cấp từ ngày 1/1/2025, giấy phép lái xe cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực là giấy phép lái xe do cơ quan có thẩm quyền cấp có hiệu lực, có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe hoặc có thông tin giấy phép lái xe đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Cục CSGT cấp giấy phép lái xe cho người đạt kết quả kỳ sát hạch trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch. Giấy phép lái xe điện tử được tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Mẫu giấy phép lái xe quốc tế

Thông tư 12 quy định, mẫu giấy phép lái xe quốc tế (IDP) là một quyển sổ có kích thước A6 (148 mm x 105 mm), có ký hiệu bảo mật, bìa màu xám, những trang giấy bên trong màu trắng theo mẫu quy định.

Trang 1 (trang bìa) ghi thông tin cơ bản của IDP được in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; trang 2 quy định về phạm vi sử dụng IDP in song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, trang 3 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Việt, trang 4 để trống, trang 5 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Anh, trang 6 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Nga, trang 7 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Tây Ban Nha, trang 8 quy định phần khai về người lái xe và phân hạng IDP in bằng tiếng Pháp, trang 9 quy định hạng xe được điều khiển in bằng tiếng Pháp.

Số IDP gồm ký hiệu phân biệt quốc gia của Việt Nam đối với giao thông quốc tế là VN và 12 chữ số sau là số giấy phép lái xe quốc gia.