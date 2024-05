Mất tiền tỷ do ít cập nhật thông tin

TP - Thời gian qua, nhiều nạn nhân tiếp tục bị các đối tượng mạo danh cán bộ công an gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Theo cơ quan công an, thủ đoạn lừa đảo trên không mới, tuy nhiên nhiều người dân vẫn mất cảnh giác và sập bẫy do đa phần ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Cụ bà chuyển 15 tỷ đồng qua 32 giao dịch

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an gọi điện thông báo liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để xác minh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Gần đây nhất, ngày 5/4, bà P., 68 tuổi, trú tại Hà Đông (Hà Nội), nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Người này thông báo căn cước công dân của bà có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Nếu bà P. không chứng minh được “trong sạch” thì vài ngày nữa sẽ bắt bà.

Do lo sợ nên bà P. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng và chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định sẵn để xác minh. Bà P. đã thực hiện 32 lần chuyển khoản với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Đến khi biết mình bị lừa, nạn nhân mới trình báo cơ quan công an.

“Hiện cảnh sát khu vực đã “phủ sóng” đến từng hộ gia đình và người dân thông tin và số điện thoại liên lạc, nếu có bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào hãy gọi ngay cho họ để nhận được sự hướng dẫn hoặc nói cho người thân trong gia đình để cùng biết, chia sẻ để phòng ngừa”. Một cán bộ Công an quận Hà Đông (Hà Nội)

Một chiêu trò lừa đảo khác rộ lên là đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện hướng dẫn cài phần mềm dịch vụ công giả mạo định danh mức độ 2 hoặc cập nhật thông tin cư trú với mục đích chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp mật khẩu tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, đầu tháng 4/2024, chị C. (SN 1980, ở Hà Nội), nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội), yêu cầu cài đặt định danh mức độ 2. Do bận công việc, nên chị không đến được trụ sở cơ quan công an và đối tượng gợi ý sẽ có cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công. Sau khi cài đặt phần mềm giả mạo, chị C. đã bị mất quyền điều khiển điện thoại và bị rút mất hơn 200 triệu đồng trong tài khoản.

Trao đổi xung quanh các trường hợp trên, một cán bộ Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đang xuất hiện trở lại các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện cho nạn nhân yêu cầu cài đặt, cập nhật ứng dụng VNeID, dịch vụ công và thông báo liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền...

Vị cán bộ công an khuyến cáo, khi người dân nhận được cuộc gọi có nội dung như trên phải cảnh giác và nghĩ ngay đến các chiêu trò lừa đảo, đồng thời không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào qua điện thoại. Cán bộ công an tuyệt đối không làm việc qua điện thoại, gửi các đường link để cài đặt phần mềm hay yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản.

Nhiều người dân vẫn mất cảnh giác

Qua các vụ việc xảy ra, Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là mới, tuy nhiên nhiều người vẫn mất cảnh giác và sập bẫy. Đa phần các nạn nhân thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.

Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Đối với thủ đoạn lừa đảo hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo, đối tượng thường giả danh cán bộ công an gọi điện cho nạn nhân thông báo căn cước công dân bị lỗi trên hệ thống hoặc phải cập nhật dữ liệu dân cư, mã định danh. Sau đó, đối tượng gửi đường link ứng dụng dịch vụ công giả mạo để nạn nhân cài đặt.

Khi cài đặt phần mềm, đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại nhằm chiếm đoạt.

Do đó, cơ quan công an đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.