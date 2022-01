Mất 1,8 tỷ đồng vì ăn nhậu, qua đêm tại nhà bạn gái mới quen qua mạng

Ngày 17/1, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Trần Thị Anh (40, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi 'trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm thực hiện vụ trộm gần 1,8 tỷ đồng của người bạn mới quen qua mạng xã hội.

Theo điều tra, Trần Thị Anh làm quen với anh V.Đ.H (42 tuổi) và V.Đ.T (27 tuổi), cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai qua mạng xã hội vào đầu tháng 1/2022 và gặp nhau vài lần để đi uống cà phê.

Chiều 13/1, anh em H. và Trần Thị Anh đến phòng giao dịch một ngân hàng ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm thủ tục đáo hạn rút số tiền 1,8 tỷ đồng.

Sau khi rút tiền, anh em anh H. được Anh rủ về căn nhà lầu ở đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TP Thủ Đức để tổ chức tiệc nhậu giao lưu, ra mắt những người hàng xóm của Anh.

Tại đây, thấy túi tiền to nên Anh đề nghị anh H. mang lên phòng ngủ trên tầng 2 cất rồi xuống nhậu tiếp. Đến 20h30 cùng ngày, sau khi chia tay với những người hàng xóm, Anh đề nghị tiếp tục đi hát karaoke thì được anh H. đồng ý. Trước khi đi, anh H. lên lầu lấy trong túi tiền ra 20 triệu đồng đưa Anh để trả tiền đi ăn chơi.

Đến khoảng 2h sáng 14/1, cả ba trở về nhà của Anh, anh H. ngủ chung với Anh còn em trai ngủ ở phòng để túi tiền cùng con trai nhỏ của Anh. Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, anh H. thức dậy kiểm tra thì phát hiện Anh cùng con trai và túi tiền đã biến mất nên hốt hoảng đến Công an phường Long Trường trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức đã cấp tốc chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự triển khai ngay các phương án truy tìm nghi can. Qua điều tra, Công an xác định căn nhà trên là do Anh mới thuê trước đó chỉ vài ngày.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2 giờ sau khi nhận tin báo, các trinh sát đã tiếp cận một tiệm vàng nằm trên đường Lê Văn Việt, TP Thủ Đức thì phát hiện Anh và đưa về trụ sở làm việc. Qua khai thác, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Anh khai, sau khi trộm được tiền đã đi mua nữ trang hết 99 triệu đồng, đi chuộc chiếc ôtô trước đó đã mượn của bạn đem cầm hết 92 triệu đồng, trả nợ 15 triệu đồng. Khi đến tiệm vàng nằm trên đường Lê Văn Việt để sắm tiếp thì bị trinh sát bắt giữ. Số tiền còn lại đã được Công an thu giữ và bàn giao cho nạn nhân.