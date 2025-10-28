Manulife khai trương các văn phòng đại lý tiếp theo tại Lâm Đồng và Quảng Ninh

Văn phòng đại lý MAC Đạ Tẻh (Lâm Đồng) và MAC Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa được khai trương, đánh dấu hành trình không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động của Manulife, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các địa phương.

Tiếp nối chiến lược phát triển hệ thống văn phòng đại lý MAC (Manulife Agency Center), Manulife đã và đang thúc đẩy khai trương nhiều văn phòng trên toàn quốc, trong đó, Lâm Đồng và Quảng Ninh là hai điểm đến mới nhất. Văn phòng MAC Đạ Tẻh tọa lạc tại địa chỉ 195 Phạm Ngọc Thạch, phường Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. MAC Quảng Yên tại số 244 Trần Khánh Dư, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là nơi làm việc và huấn luyện chuyên nghiệp cho lực lượng tư vấn viên tại địa phương, với không gian hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện nghi, giúp kết nối tư vấn viên và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. Nhiều vị trí như giám đốc kinh doanh, tư vấn viên cũng đang được tuyển dụng, mở ra cơ hội nghề nghiệp tại Lâm Đồng và Quảng Ninh.

Ông Manish Sangal, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khối Phân phối Kênh Đại lý Manulife Việt Nam, cho biết: “Quảng Ninh và Lâm Đồng là những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Do đó, nhu cầu của người dân về bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Chúng tôi mong muốn phát triển đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp để không chỉ tạo ra cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp người dân địa phương tìm được những giải pháp bảo hiểm phù hợp, hướng tới một cuộc sống tốt hơn”.

Ngoài kiến thức tài chính và bảo hiểm, đội ngũ tư vấn viên MAC Đạ Tẻh và MAC Quảng Yên còn được đào tạo và phát triển thêm các kiến thức về y tế cộng đồng để trở thành những “đại sứ sống khỏe”. Nền tảng này giúp họ mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu cho khách hàng trước những rủi ro, đồng thời, đồng hành và hỗ trợ cùng khách hàng tốt hơn trong hành trình xây dựng lối sống khỏe mạnh, tích cực.

Việc thành lập MAC Đạ Tẻh và MAC Quảng Yên đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển mạng lưới đại lý của Manulife Việt Nam, nhằm đến gần và phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời, thể hiện cam kết của tập đoàn Manulife trong việc đầu tư bền vững vào thị trường Việt Nam.