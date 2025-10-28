Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Manulife khai trương các văn phòng đại lý tiếp theo tại Lâm Đồng và Quảng Ninh

P.V

Văn phòng đại lý MAC Đạ Tẻh (Lâm Đồng) và MAC Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa được khai trương, đánh dấu hành trình không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động của Manulife, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các địa phương.

Tiếp nối chiến lược phát triển hệ thống văn phòng đại lý MAC (Manulife Agency Center), Manulife đã và đang thúc đẩy khai trương nhiều văn phòng trên toàn quốc, trong đó, Lâm Đồng và Quảng Ninh là hai điểm đến mới nhất. Văn phòng MAC Đạ Tẻh tọa lạc tại địa chỉ 195 Phạm Ngọc Thạch, phường Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. MAC Quảng Yên tại số 244 Trần Khánh Dư, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là nơi làm việc và huấn luyện chuyên nghiệp cho lực lượng tư vấn viên tại địa phương, với không gian hiện đại, tích hợp đầy đủ tiện nghi, giúp kết nối tư vấn viên và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. Nhiều vị trí như giám đốc kinh doanh, tư vấn viên cũng đang được tuyển dụng, mở ra cơ hội nghề nghiệp tại Lâm Đồng và Quảng Ninh.

van-phong-mac-da-teh-duoc-khai-truong-va-di-vao-hoat-dong.png

Ông Manish Sangal, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Khối Phân phối Kênh Đại lý Manulife Việt Nam, cho biết: “Quảng Ninh và Lâm Đồng những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Do đó, nhu cầu của người dân về bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Chúng tôi mong muốn phát triển đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp để không chỉ tạo ra cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp người dân địa phương tìm được những giải pháp bảo hiểm phù hợp, hướng tới một cuộc sống tốt hơn”.

Ngoài kiến thức tài chính và bảo hiểm, đội ngũ tư vấn viên MAC Đạ Tẻh và MAC Quảng Yên còn được đào tạo và phát triển thêm các kiến thức về y tế cộng đồng để trở thành những “đại sứ sống khỏe”. Nền tảng này giúp họ mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu cho khách hàng trước những rủi ro, đồng thời, đồng hành và hỗ trợ cùng khách hàng tốt hơn trong hành trình xây dựng lối sống khỏe mạnh, tích cực.

voi-thiet-ke-da-chuc-nang-van-phong-mac-tro-thanh-noi-huan-luyen-va-dao-tao-cho-doi-ngu-tu-van-vien-manulife.png

Việc thành lập MAC Đạ Tẻh và MAC Quảng Yên đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển mạng lưới đại lý của Manulife Việt Nam, nhằm đến gần và phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời, thể hiện cam kết của tập đoàn Manulife trong việc đầu tư bền vững vào thị trường Việt Nam.

P.V
#Manulife #văn phòng đại lý #Lâm Đồng #Quảng Ninh

Cùng chuyên mục