Manulife Investments (Việt Nam) chia sẻ triển vọng thị trường và chiến lược đầu tư đa tài sản cho nhà đầu tư Việt

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam bước vào kỷ nguyên tăng trưởng cao và thị trường chứng khoán được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam) tổ chức Hội Thảo Đầu Tư - Investment Conference 2025 với chủ đề "Từ Quản Lý Tài Sản Đến Tự Do Tài Chính", mang đến cái nhìn toàn diện về cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới.

Kỷ nguyên tăng trưởng cao – Nền tảng vững chắc cho thị trường

Việt Nam đang có bước chuyển mình mạnh mẽ với khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy quản lý khi Chính phủ xem thể chế là động lực và nguồn lực phát triển đất nước nhanh, bền vững. Chính sách kinh tế vĩ mô ổn định với lạm phát dưới 4%, tỷ giá ổn định và nợ công/GDP thấp tạo dư địa đầu tư hạ tầng. GDP 2025 dự kiến trên 8% là tiền đề để Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số(1) cho giai đoạn 2026-2030, dựa vào đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tập trung vào công nghệ cao như bán dẫn, AI và kinh tế xanh. Có thể nói, Việt Nam đang hội tụ các yếu tố của 'con hổ châu Á' với việc tăng trưởng kinh tế bền vững, công nghiệp hóa mạnh mẽ và thu hút vốn FDI hiệu quả.

Bà Trần Thị Kim Cương Tổng Giám Đốc Manulife Investments (Việt Nam)

Thị trường chứng khoán bước vào chu kỳ tăng trưởng

Sau khi tạo đáy năm 2022-2023, thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi trong năm 2024 và đang bước vào chu kỳ tăng trưởng. Ba yếu tố hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán bao gồm: sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế vĩ mô, lợi nhuận doanh nghiệp tăng 18-20% trong năm 2025 và dự báo tăng 15-18% năm 2026, và mức định giá vẫn còn hấp dẫn trong dài hạn với P/E dự phóng 13,7 lần. Đặc biệt, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi vào đầu tháng 10/2025 là cột mốc quan trọng thể hiện thành quả cải cách chính sách, hoàn thiện thể chế và tăng tính minh bạch của Chính phủ Việt Nam. So với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippine, thị trường chứng khoán Việt Nam có câu chuyện hấp dẫn hơn với mức tăng trưởng cao, thanh khoản tốt và lợi nhuận vượt trội.

Triển vọng ngành nghề

Đánh giá triển vọng các ngành nghề, xét về mặt chu kỳ kinh tế và thị trường trong trung và dài hạn thì hiện nay TTCK Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng, và thông thường trong giai đoạn này thì những ngành nghề có tính chu kỳ sẽ tăng trưởng tốt và mạnh hơn. Trong đó, có thể kể đến ngành ngân hàng được xem là kênh dẫn vốn chính cho nền kinh tế và doanh nghiệp. Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cao và định hướng duy trì môi trường lãi suất thấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngành ngân hàng tăng trưởng tốt trong các năm tiếp theo. Với định hướng thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt ưu tiên cho phát triển hạ tầng, sẽ giúp cho các ngành nghề như nguyên vật liệu, công nghiệp được hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng mạnh mẽ của các dự án đầu tư công về đường cao tốc, sân bay, năng lượng… Bất động sản là ngành được hưởng lợi gián tiếp từ việc phát triển hạ tầng bên cạnh những hồi phục từ nhu cầu nhà ở của ngành đang diễn ra. Bên cạnh đó, tiêu dùng bán lẻ cũng được xem là có tiềm năng tăng trưởng tốt định hướng thúc đẩy tiêu dùng trong nước cùng với mục tiêu đưa thu nhập bình quân đầu người Việt Nam vào nhóm các nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo Giám đốc đầu tư Manulife Investments (Việt Nam)

Triển vọng dài hạn tích cực và chiến lược đầu tư đa tài sản cho Nhà đầu tư cá nhân

Mặc dù thị trường đã tăng mạnh trong năm 2025, cơ hội vẫn có khi đầu tư dài hạn. VN-Index trong 10 năm qua dù trải qua nhiều đợt biến động mạnh nhưng vẫn mang lại mức sinh lời trung bình 12%/năm. Với triển vọng kinh tế và nhiều yếu tố tích cực liên quan đến tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể kỳ vọng mức sinh lời tốt về dài hạn, và khi quyết định đầu tư, việc bắt đầu đầu tư càng sớm thì càng tốt.

Tại Investment Conference 2025, Bà Trần Thị Kim Cương - Tổng Giám Đốc Manulife Investments (Việt Nam) cũng chia sẻ kinh nghiệm phân bổ đa tài sản cho Nhà đầu tư cá nhân theo mô hình trận bóng. Khi đó, chúng ta không chỉ dồn tất cả các cầu thủ vào hàng tiền đạo để ghi bàn, mà cần có thủ môn và hậu vệ để bảo vệ khung thành, và vị trí tiền vệ linh hoạt để di chuyển tài sản đầu tư một cách hợp lý theo điều kiện thị trường. Mục đích là để giành chiến thắng trong trận đấu nhưng cũng phải bảo vệ thành quả mà mình đã tạo ra. Vì vậy, khi làm huấn luyện viên cho tài sản của mình, chúng ta cần phải nghĩ đến việc đa dạng hóa đầu tư, làm thế nào để tài sản tăng trưởng đều đặn và giữ được sự giàu có qua các thế hệ trong gia đình.