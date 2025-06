Mạng xã hội 'dậy sóng' vì VPBank K- Star Spark In Vietnam

Không chỉ mạng xã hội, truyền thông Việt Nam mà truyền thông Hàn, người hâm mộ quốc tế cũng trầm trồ vì màn nghênh đón của V-fan với G-Dragon, CL, DPR IAN, TEMPEST, tripleS lẫn hiệu ứng bùng nổ của đại nhạc hội VPBank K-star Spark In Vietnam.

Khi thông tin VPBank mang G-Dragon cùng nhiều idol Hàn Quốc và siêu concert K-Star Spark đến Việt Nam được xác nhận, chỉ sau 1 đêm, “hint” bông hoa cúc của VPBank đã tạo nên trào lưu và cơn sốt “chấn động địa cầu” trên mạng xã hội. Các doanh nghiệp địa phương, tài khoản cá nhân đồng loạt thiết kế logo với hình hoa cúc khuyết cánh peaceminusone – biểu tượng của GD.

Các trang báo, trang tin lớn của Hàn như Starnews đã đưa tin về “hiện tượng” này, lan tỏa mạnh mẽ hơn về đại nhạc hội lẫn minh chứng cho sức ảnh hưởng của G-Dragon tại Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

D-Day hoàn toàn khiến mạng xã hội “nổ tung”. Từ tối 21/6 đến ngày 22/6, chỉ cần mở new feed sẽ thấy tràn ngập thông tin về VPBank K-Star Spark In Vietnam. Trời mưa có thể gây khó khăn nhưng lại tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho đêm nhạc. tripleS mang đến sân khấu mở màn lấp lánh sự xinh đẹp. TEMPEST viral “rần rần” khi cover hit Sóng Tình cùng những bản phối dành riêng cho lần đến Hà Nội này.

Ngoài Quang Hùng MasterD với hai bản hit siêu cháy, các chàng trai “nhà bão” là người duy nhất biểu diễn bằng tiếng Việt nên hiệu ứng càng bùng nổ.“Độ chiến” của chị đại CL được “rì-viu” trên mạng xã hội là “không thể dập tắt” bởi mưa lớn.

Và cuối cùng, “vedette” của đêm - G-Dragon đã tạo nên kết màn rực lửa. Tại sân, khán giả cuồng nhiệt bất chấp mưa như trút, trắng trời, thì trên khắp các nền tảng mạng xã hội (từ Facebook, Threads đến TikTok), cư dân mạng cũng “điên cuồng” vì những khung hình “tuyệt đối điện ảnh” của “anh Long”.

Một số bình luận của Vnet: “G-Dragon mãi là thần”, “Chắc “anh Long” quá hot nên trời phải mưa để hạ nhiệt, nhưng không, anh vẫn cháy”, “Ít quá, VPBank tiếp tục mang anh Long về đây”...

Chưa dừng lại, trên X, nhiều tài khoản quốc tế cũng chia sẻ nhiều hình ảnh “like idol, like fan” của người hâm mộ Việt đi “đu GD”, trầm trồ vì độ “chịu chơi” với loạt outfit cực chất.

Nhân tố viral và gieo nhớ thương bất ngờ gọi tên DPR IAN. Ngay sau set diễn, cái tên IAN tràn ngập mạng xã hội với những status cảm thán, xin info, tuyên bố “đã lọt hố” anh, được anh “tán đổ” vì set diễn “quá tình”, ma mị và quyến rũ. Khán giả “thả like” cho BTC vì đã đưa DPR IAN vào line-up.

Khán giả quốc tế cũng “um sùm” vì những khoảnh khắc “huyền thoại” của dàn sao tại VPBank K-Star Spark In Vietnam. Hình ảnh “ông hoàng” GD, CL… biểu diễn trong mưa lớn nhận về hàng nghìn lượt “thả tim” đến hàng triệu lượt tiếp cận trên X (Twitter). DREAMers (fan của nhóm DPR) quốc tế tự hào khi DPR IAN có thêm nhiều người biết đến.

“VIP và FAM Việt đã không để cơn mưa nặng hạt phá vỡ khoảnh khắc này. Cả G-Dragon và FAM đều đỉnh.”

“Tiếng reo hò của GD FAM tại Việt Nam vang trời. Mưa không ngăn cản được năng lượng của các FAM. Đó là một đêm khó quên.”

“Ngay cả mưa cũng phải rơi với sân khấu the baddest female”

“Tôi không giỡn khi nói rằng khán giả địa phương và truyền thông ở Việt Nam đã khen ngợi IAN trong lần đến K-Star Spark biểu diễn này. Tất cả các bình luận đều tích cực, tất cả đều là trầm trồ về ngoại hình, âm nhạc và kỹ năng trình diễn của anh ấy.”

Một “lực lượng” đặc biệt khác góp phần tăng nhiệt cho đại nhạc hội chính là dàn sao Việt đình đám đi đu idol. Từ ca sĩ Quang Hùng MasterD “sít rịt” giành được vé hạng Sân Khấu, cho đến những cái tên “thắng đời 1000-0” như Phương Ly, Rhyder, Diệu Nhi, Dev, vợ chồng Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My, ca sĩ Trọng Hiếu, Negav, Hậu Hoàng… đều có mặt.

Mỗi người một phong cách “đu” nhưng đều có điểm chung: lụy hết mình.Cộng đồng mạng không khỏi thích thú và thả bão like cho loạt khoảnh khắc đáng yêu, chân thật khi các ngôi sao Vpop hóa thân thành fanboy fangirl chính hiệu trước “idol của mọi idol” Quyền Chí Long.

Theo số liệu công bố của Younet Media , “Top 1 Server” âm nhạc tuần từ 17-23 tháng 6 không ai khác chính là G-Dragon và 'đêm diễn đẫm mưa huyền thoại' VPBank K-Star Spark In Vietnam. Với 543,4K thảo luận, đại nhạc hội đã “ồn” gấp gần 4 lần với vị trí thứ 2 là concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Trong suốt thời gian từ khi công bố sự kiện đại nhạc hội đã “on top” 3 tuần trong đó cú nổ lớn đầu tiên chính là hiệu ứng hoa cúc ở tuần 13.05-19.05 với 419,68K thảo luận, gấp hơn 8 lần so với vị trí số 2 của Anh trai say Hi. VPBank K-star Spark In Vietnam thực sự đã trở thành cú nổ truyền thông lớn nhất 2025 cho đến thời điểm hiện tại.

Đại nhạc hội đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn ngân vang. Từ những bông cúc trắng ẩn ý đầu tiên cho đến giây phút G-Dragon bước ra sân khấu, tất cả như một giấc mơ thành hiện thực. Sau đêm diễn, người hâm mộ đồng loạt gửi “tâm thư”, tha thiết mong VPBank và BTC tiếp tục “triệu hồi” không chỉ G-Dragon mà còn nhiều ngôi sao K-Pop đình đám khác về Việt Nam biểu diễn.