Mang câu hỏi 'VinFast VF 7 có đáng mua không' đi gặp chuyên gia và đây là câu trả lời

Trong phân khúc C-SUV được đánh giá là sôi động bậc nhất thị trường Việt Nam, đại diện VinFast là VF 7 đang nổi lên như một lựa chọn “vẹn cả nhiều đường” khi mang tới cảm giác lái mạnh mẽ như xe thể thao, được trang bị những tính năng an toàn vượt trội trong khi chi phí sở hữu và sử dụng siêu tiết kiệm.

Mạnh mẽ nhất, cảm giác lái sướng nhất phân khúc

Khả năng vận hành và cảm giác lái vượt trội luôn là một điểm cộng lớn của xe điện VinFast, đặc biệt là VF 7.

Anh Đỗ Minh Hồ Hải (Kênh Car Passion), trong ngày nhận bàn giao chiếc VF 7 Plus, đã không giấu được sự hào hứng về sức mạnh của xe. Anh chia sẻ: “Điểm đặc biệt trên mẫu VinFast VF 7 Plus là đây là mẫu SUV hạng C nhưng có công suất tới 349 mã lực, một con số cực kỳ ấn tượng”.

Theo vị chuyên gia về xe, công suất khủng này đến từ hệ dẫn động bốn bánh nhờ hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau. Sự kết hợp này không chỉ mang lại cho VF 7 khả năng bám đường ổn định hơn so với các loại dẫn động cầu trước hoặc cầu sau, mà còn giúp xe tăng tốc rất nhanh. Anh Hồ Hải cho biết VF 7 Plus có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 5,5 giây, tương đương các mẫu xe thể thao.

“Chỉ bỏ ra 949 triệu mà được sở hữu một chiếc xe có công suất mạnh mẽ như xe thể thao Đức”, anh Hồ Hải nói về món hời mà chủ nhân VF 7 nhận được.

Anh Phùng Thế Trọng (Kênh Xế Cộng) cũng có những đánh giá tích cực về khả năng vận hành của VF 7. Trải nghiệm thực tế của anh trong chuyến đi Đà Nẵng cùng gia đình mới đây, đặc biệt là khi leo dốc bán đảo Sơn Trà, đã chứng minh điều này.

“Xe leo dốc rất nhàn nhã, chỉ cần nhấn nhẹ ga là vọt lên, không như các xe xăng thông thường, phải gào máy, lên vòng tua cao”, anh Trọng nhận xét.

Reviewer Hoàng Vũ (Kênh Xe Hay) thì đưa ra lời khuyên, nếu dư dả tài chính, khách hàng có thể chọn phiên bản hai mô-tơ điện - với công suất tương đương với những chiếc xe xăng nhiều tỷ đồng. Còn nếu tiết kiệm hơn, khách hàng có thể chọn bản một mô-tơ điện.

“Nhưng ngay cả phiên bản này thì hiệu suất VF 7 cũng đã vượt trội hoàn toàn so với những chiếc xe xăng trong cùng tầm giá”, anh Hoàng Vũ so sánh.

An tâm với ADAS hiện đại và “bộ giáp cứng cựa”

Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp, tính năng an toàn trở thành một trong những tiêu chí hàng đầu của khách hàng. Riêng về mặt này, VF 7 chiếm ưu thế hơn hẳn các mẫu xe xăng cùng phân khúc với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS “xịn xò”.

Qua trải nghiệm thực tế, anh Đỗ Minh Hồ Hải đánh giá cao các tính năng ADAS được trang bị trên chiếc VF 7 Plus như: Phanh khẩn cấp trước tự động, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm, camera 360 độ… “Hệ thống camera đặc biệt hữu ích, giúp quan sát tốt khi đi vào đường nhỏ, hẹp”, anh Hồ Hải nói.

Với reviewer Hoàng Vũ, ngoài các tính năng ADAS, chất lượng chế tạo với mức độ hoàn thiện cao cũng đóng góp vào yếu tố an toàn thụ động của VF 7.

“Thân vỏ dày dặn và các cánh cửa của VF 7 cũng có độ dày vượt trội so với các mẫu xe Nhật, Hàn trong cùng tầm tiền”, anh Hoàng Vũ so sánh.

Giá ngon nhất phân khúc, tiết kiệm cả trăm triệu đồng chi phí mỗi năm

Vận hành mạnh mẽ và an toàn vượt trội nhưng VF 7 lại có chi phí sở hữu và vận hành dễ chịu hơn rất nhiều so với các mẫu C-SUV chạy xăng.

Anh Phùng Thế Trọng phân tích, việc xe điện tiếp tục được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và cộng thêm chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ thuê pin sang mua pin của VinFast thì việc sở hữu càng trở nên nhàn nhã. Hiện tại, giá lăn bánh VF 7 bản Eco chỉ từ 799 triệu đồng; bản Plus từ 949 triệu đồng. So sánh với các đối thủ trực tiếp trong phân khúc C-SUV, như Mazda CX-5 (800 triệu đến 1 tỷ), Hyundai Tucson (850 triệu đến 1 tỷ) và Ford Territory (800 đến 950 triệu), anh Trọng khẳng định, VF 7 là mẫu xe giá tốt nhất phân khúc.

Ngoài ra, các chương trình ưu đãi hấp dẫn của VinFast cũng giúp chủ xe giảm đáng kể chi phí sở hữu ban đầu. Cụ thể, hiện tại, khách hàng sở hữu xe xăng muốn lên đời VF 7 sẽ được ưu đãi tới 75 triệu đồng. Riêng người mua VF 7 Plus từ 21/4 - 30/6 còn được ưu đãi thêm 50 triệu đồng. Nếu tận dụng tốt cả 2 điều kiện trên, người mua đã tiết kiệm tới hơn trăm triệu đồng.

Ngoài ra, người mua VF 7 còn được tặng thêm 18 triệu đồng, quy đổi thành điểm VinClub để sử dụng tại các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup (áp dụng đến 31/05/2025), theo chương trình “VinFascination – Mùa hè rực rỡ cùng VinFast”. Nếu đăng ký biển số tại Hà Nội và TP.HCM (tới hết tháng 1/2026), khách hàng cũng được tặng thêm 35 triệu đồng, quy đổi thành điểm VinClub.

Đặc biệt, VF 7 nói riêng và xe điện VinFast nói chung còn không có đối thủ khi xét về chi phí vận hành, nhờ chính sách miễn phí sạc điện đến 30/6/2027.

“So với xe xăng phải chi khoảng 5 - 8 triệu đồng mỗi tháng tiền nhiên liệu, xe điện VinFast được miễn phí sạc trong hơn 2 năm, tương đương tiết kiệm gần 300 triệu đồng. Quá lời luôn”, anh Đỗ Minh Hồ Hải tính toán.

Hội tụ sức mạnh, an toàn, tiện nghi và chi phí hợp lý, theo giới chuyên gia, VF 7 đang ngày càng khẳng định vị thế là mẫu xe “nặng ký” nhất phân khúc C-SUV.