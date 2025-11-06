Mái ấm của niềm tin và hi vọng

TPO - Với người nghèo, một mái ấm vững chãi không chỉ là chỗ che mưa che nắng, mà còn là niềm tin để bắt đầu cuộc sống mới, thắp sáng ước mơ an cư.

Cứ ngỡ như mơ

Ngày nhận ngôi nhà mới kiên cố, bà Lê Thị San (trú thôn Đức Sơn 4, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) “cứ ngỡ như mơ”. Bà xúc động: “Cả đời tôi chưa bao giờ dám nghĩ có được ngôi nhà của riêng mình như thế này. Tôi mừng lắm. Giờ đây mưa gió không còn lo, bệnh tật cũng đỡ hơn vì không bị lạnh ướt nữa”.

Bà San năm nay đã ngoài 80 tuổi, sống đơn thân. Những năm qua, bà sống nhờ trong căn nhà của người em trai đang đi làm ăn ở miền Nam. Gần đây, do việc làm ăn không thuận lợi, người em quyết định đưa cả nhà về quê. Căn nhà cũ lúc này đã xuống cấp, hư hỏng và chật chội. Bà San rơi vào nguy cơ không có nhà để ở.

Bà Lê Thị San (giữa) chia sẻ niềm vui khi nhận căn nhà mới

Tuổi cao, sức yếu, không chồng con, những năm qua, bà San sống nhờ vào vạt rau màu trước nhà. Trước đó, bà được bố mẹ chia cho miếng đất nhỏ, cạnh nhà em trai. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn, bà không có bất cứ khoản dành dụm nào để xây nhà.

Trường hợp hộ dân khó khăn về nhà ở của bà San được thôn xóm báo với chính quyền xã Anh Sơn để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ. Thời điểm này cũng vừa đúng dịp thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù chính quyền xã mới còn nhiều khó khăn, vất vả, bộn bề nhiệm vụ, nhưng lãnh đạo xã Anh Sơn đã nhanh chóng có phương án kêu gọi, huy động các nguồn lực để xây dựng.

Ngôi nhà tình nghĩa được khởi công ngay trong tháng 7/2025 cùng công trình phụ với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Đây là kết quả từ sự chung tay, kêu gọi của UBND xã Anh Sơn, Ban công tác mặt trận thôn Đức Sơn 4 cùng anh em họ hàng của gia đình bà San đóng góp.

Ông Lưu Xuân Trường, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đức Sơn 4 cho biết, đối với các trường hợp hộ dân trên 80 tuổi, địa phương không đưa vào danh sách đề xuất xây dựng nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, trường hợp bà Lê Thị San có tình huống “phát sinh”, dẫn đến không có nhà để ở, trong khi hoàn cảnh khó khăn, đơn thân.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An thăm ngôi nhà mới của bà San

“Ban Công tác mặt trận thôn đã kêu gọi vận động trong nhân dân với tinh thần lá lành đùm lá rách, người khó khăn ít, hỗ trợ người khó khăn nhiều. Bà San là trường hợp người thật, việc thật tại thôn, được bà con nhân dân đồng cảm, giúp đỡ ủng hộ kinh phí xây nhà”, ông Trường cho hay.

Sau hơn 2 tháng, công trình được khánh thành, bàn giao cho bà Lê Thị San trong sự chúc mừng, chung vui của bà con thôn Đức Sơn 4. Bức tường còn thơm mùi vôi vữa, mái tôn lấp lánh dưới nắng như minh chứng cho nghĩa tình, tinh thần tương thân tương ái đang lan tỏa trong cộng đồng.

Huy động mọi nguồn lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Thời gian qua, xã Anh Sơn đã huy động các nguồn lực để xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đợt mưa bão liên tiếp vừa qua, trên địa bàn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Thấu hiểu khó khăn ấy, chính quyền địa phương đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề. Trong đó có gia đình bà Vi Thị Ngọ - hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, mới phát sinh sau đợt ngập lụt tháng 7/2025, được hỗ trợ 60 triệu đồng.

Khởi công xây nhà cho bà Vi Thị Ngọ.

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn, Nghệ An cho biết, chủ trương hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đã được huyện Anh Sơn (cũ) thực hiện, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn trên địa bàn.

Đây cũng là chương trình nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025.

Ông Nguyễn Hữu Sáng nguyên là Bí thư Huyện ủy Anh Sơn (cũ), Trưởng Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Sau khi có Chỉ thị số 21-CT/TU, huyện Anh Sơn đã rà soát và có 257 nhà cần quan tâm hỗ trợ để làm mới hoặc sửa chữa năm 2023 - 2025, trong đó xây mới 240 nhà, tu sửa 17 nhà.

“Ban Chỉ đạo đã tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp… chung tay vào cuộc. Đến hết năm 2024, địa phương đã hoàn thành hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở, với số lượng 257/257 nhà, số tiền trên 12 tỷ đồng, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu kế hoạch đặt ra”, ông Sáng thông tin.

Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Anh Sơn (mới) tiếp tục rà soát nhà ở của các gia đình trên địa bàn, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách… để cập nhật, bổ sung danh sách trường hợp cần hỗ trợ.

Chính quyền địa phương đã đa dạng trong khai thác, tiếp nhận nguồn lực như tài trợ trực tiếp đến các hộ gia đình, hoặc qua cấp xã, thôn xóm; vận động nội lực tại chỗ; anh em, họ hàng, các tổ chức, đoàn thể… hỗ trợ thêm vật liệu và ngày công. Hiện các hộ gia đình khó khăn về nhà ở mới phát sinh từ tháng 7/2025 đã được chuyển kinh phí và sửa chữa, làm mới, giúp người dân an cư.

“Mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ giúp bà con có chỗ ở mà còn gieo thêm niềm tin, tiếp sức họ vượt qua nghèo khó, hướng tới cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa để không ai bị bỏ lại phía sau”, ông Sáng chia sẻ.