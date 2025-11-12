Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LyHan mất fanpage trong ngày ra mắt album đầu tay, Hội bạn Thảo Điền có ngay hành động tinh tế!

Lan Anh

HHTO - Ngay ngày ra mắt album đầu tay, LyHan gặp sự cố fanpage bị vô hiệu hóa. Dương Domic cùng Hội bạn Thảo Điền liền có hành động tinh tế giúp cô lan tỏa.

Đúng 11 giờ 11 phút ngày 11/11, LyHan chính thức ra mắt album đầu tay Tâm Linh. Đây là dự án đánh dấu bước trưởng thành của LyHan sau chương trình Em Xinh “Say Hi”, gồm 8 ca khúc phản chiếu hành trình tìm lại bản ngã của nữ ca sĩ.

582485457-2009020676563116-7823317267363717572-n.jpg
LyHan chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian "ngủ đông" hậu Em Xinh.

Thế nhưng, ngay trước giờ ra mắt, fanpage cá nhân của LyHan bất ngờ bị vô hiệu hóa, khiến hoạt động truyền thông bị ảnh hưởng đáng kể. Giữa lúc đó, hội bạn thân Thảo Điền - những người đồng nghiệp thân thiết - đã có hành động đầy tinh tế khi đăng tải bài viết ủng hộ album mới của cô nàng, giúp lan tỏa sản phẩm đến khán giả.

1-35.png
LyHan gặp sự cố bị vô hiệu hóa tạm thời fanpage trước thềm ra mắt sản phẩm.

Đáng chú ý nhất là Dương Domic khi “nhường” hẳn trang cá nhân của mình để cô lên tiếng với người hâm mộ. Trên facebook cá nhân của giọng ca Tràn Bộ Nhớ xuất hiện dòng trạng thái mở đầu đầy dí dỏm: “Hello mọi người, LyHan đây. Cảm ơn Dương Domic đã cho mình ‘chiếm quyền’ trang cá nhân tối nay vì fanpage của mình bị mất rồi... Hôm nay là ngày đặc biệt - kỷ niệm 1 năm debut và ra mắt ca khúc Nhân Danh Tình Yêu.”

1-36.png
Nam nghệ sĩ còn hài hước “chốt” lại dưới bình luận, mong khán giả ủng hộ người chị thân thiết.

Không chỉ Domic, Hooligan và Minh Đinh - những thành viên khác của hội Thảo Điền cũng nhanh chóng đăng tải bài viết tương tự. Hành động đáng yêu này ngay lập tức trở thành trend, khi đông đảo fan đồng loạt chia sẻ album với dòng trạng thái: "LyHan đây. Cảm ơn... đã cho mình chiếm quyền trang cá nhân tối nay...".

thiet-ke-chua-co-ten-2025-11-12t154402671.png
Hội Thảo Điền bất ngờ tạo trend đáng yêu, giúp LyHan lan tỏa dự án đầy tâm huyết.

“Hội bạn Thảo Điền” là tên gọi thân thuộc khán giả dùng để chỉ nhóm bạn thân của Dương Domic. Các thành viên đều hoạt động trong lĩnh vực sáng tác và sản xuất âm nhạc, với những cái tên quen thuộc như Minh Đinh, Dương Domic, LyHan, Mai Quinn… - những nghệ sĩ trẻ góp phần định hình màu sắc mới cho làn sóng V-Pop.

574583919-122192788634516403-5665505607619846358-n.jpg
Không chỉ hoạt động âm nhạc, nhóm còn gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau trên sân khấu biểu diễn, để lại ấn tượng mạnh nhờ tình bạn đẹp và sự gắn kết trong công việc lẫn đời sống.

Không chỉ các đồng nghiệp thân thiết thuộc hội bạn thân, mà dàn Em Xinh "Say Hi" cũng nhanh chóng ủng hộ LyHan. Hội "Mắt Biếc" gồm JukySan, Yeolan nhanh chóng chia sẻ sản phẩm của "Ngạn" vào broadcast cá nhân, kêu gọi fan ủng hộ.

thiet-ke-chua-co-ten-2025-11-12t155432899.png
JukySan, Yeolan ủng hộ LyHan nhiệt tình.

Album Tâm Linh ra mắt gồm 8 ca khúc: Chim Hót Bên Trong Lâu Đài, Bóng Tối Yêu Đời, Chằn Tinh, Rơi Tự Do, Nhân Danh Tình Yêu, Vật Đổi Sao Dời, Vũ Trụ Song Song và Welcome Home. Từng bài hát là một lát cắt trong thế giới nội tâm của LyHan, nơi cô kể lại những câu chuyện chưa từng được bật mí kể từ khi debut.

bzvn-album-tam-linh-lyhan-4.jpg
Album là những tâm sự thầm kín của LyHan, chứa đựng những "chuyện chưa kể" của cô nàng.
image-15.jpg
Lan Anh
#LyHan #Tâm Linh #Em Xinh Say Hi #Hội Thảo Điền #Dương Domic

