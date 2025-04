Lý do huyện duy nhất của Thanh Hóa giữ nguyên các xã sau sắp xếp

TPO - Sáng 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về kết quả thực hiện quy trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn tỉnh giảm 69,65% đơn vị xã, phường

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện quy trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 23/4, tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi thực hiện sắp xếp và 26 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện đối với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của cử tri và nhân dân.

Theo đó, sẽ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa từ 547 xã, phường, thị trấn còn 166 xã, phường (gồm 19 phường, 147 xã (71 xã đồng bằng; 76 xã miền núi, trong đó có 16 xã biên giới), giảm 381 đơn vị, tương ứng giảm 69,65%. Trong số 26 đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện có ít xã, phường nhất là thị xã Bỉm Sơn và TP Sầm Sơn, mỗi đơn vị có 2 xã mới được thành lập, riêng thị xã Nghi Sơn có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất với 10 đơn vị.

Đặc biệt, huyện biên giới Mường Lát có 8 đơn vị hành chính xã, thị trấn được giữ nguyên và cũng là huyện duy nhất không sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Lý do không sáp nhập các xã tại huyện Mường Lát là do thực hiện định hướng giữ ổn định số lượng xã, thị trấn biên giới giáp nước bạn Lào để không ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí và thống nhất với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới đã được thông qua tại HĐND cấp xã, cấp huyện. Giao lại cho Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng nội dung Đề án theo đúng quy định của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan của HĐND tỉnh để thẩm tra, đảm bảo đúng pháp luật để trình HĐND tỉnh quyết nghị...

Huyện Mường Lát có tổng diện tích tự nhiên 81.240,93 ha. Có 105 km đường biên giới đất liền với nước CHDCND Lào. Toàn huyện có 8 đơn vị hành chính, dân số là 8.809 hộ, với 41.857 khẩu, với 6 dân tộc anh em sinh sống gồm: Dân tộc Mông, Thái, Mường, Dao, Kinh, Khơ-mú.