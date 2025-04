Tên gọi các phường ở thành phố Vinh như thế nào sau sắp xếp?

TPO - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Vinh (Nghệ An) dự kiến sẽ có tên phường mới là Vinh, Quang Trung, Quán Bàu, Hà Huy Tập, Cửa Hội và Cửa Lò.

Ngày 21/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tỉnh Nghệ An có 412 đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến phương án sắp xếp giảm 282 đơn vị hành chính cấp xã (tỷ lệ giảm 68,45%), còn 130 đơn vị (11 phường, 119 xã).

Về vấn đề đặt tên, trong đề án có 16/20 địa phương cấp huyện đang dự kiến đặt tên đơn vị hành chính cấp xã theo tên của đơn vị hành chính cấp huyện trước sắp xếp, có gắn với số thứ tự.

Ngoài ra, có 4 đơn vị cấp huyện Thanh Chương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quế Phong đặt tên đơn vị hành chính cấp xã theo yếu tố lịch sử, văn hóa, địa danh của địa phương.

Cùng đó, có 2 đơn vị đặc thù là xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) và phường Cửa Lò (thành phố Vinh hiện hữu) có đặt tên địa danh có yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hoá.

Tại thành phố Vinh, trước đó, theo phương án 1, thành phố sắp xếp 33 đơn vị hành chính cấp xã thành 6 phường mới, dự kiến đặt tên các phường là Vinh 1, Vinh 2, Vinh 3, Vinh 4, Vinh 5 và phường Cửa Lò.

Thông tin này nhận được nhiều ý kiến băn khoăn của người dân, các nhà nghiên cứu lịch sử vì cho rằng cách đặt tên theo đánh số thứ tự như vậy sẽ mất đi những địa danh lâu đời.

Lắng nghe ý kiến của dư luận, thành phố Vinh đã dự thảo phương án 2 đặt tên 6 phường mới gồm: phường Vinh, Quang Trung, Quán Bàu, Hà Huy Tập, Cửa Hội và Cửa Lò. Ngoài ra về địa giới hành chính cũng được điều chỉnh lại, theo hướng phường Lê Lợi chuyển sang phường Vinh 2, phường Hưng Phúc về phường Vinh 1.

Sau khi Thành ủy Vinh thông qua hai phương án trên sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri đồng loạt ở các khu dân cư. Nếu phương án nào được người dân đồng thuận nhất, thành phố Vinh sẽ trình tỉnh thông qua.

Tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các huyện, thành, thị chủ động nghiên cứu, lựa chọn phương án đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn phù hợp, làm sao tạo đồng thuận cao trong nhân dân, nhưng phải bảo đảm tiến độ thực hiện đề án.

Về tổ chức bộ máy sau sắp xếp, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, tuỳ vào tình hình cụ thể của từng xã sau sắp xếp để bố trí số lượng phòng và cán bộ, công chức phù hợp với thực tế địa bàn. Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã, dự kiến bố trí mỗi xã là 60 người, tổng bố trí là 7.800 người.

Số viên chức cấp huyện khoảng 1.391 người sẽ bố trí theo hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc xã. Số cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư 3.530 người dự kiến sẽ giải quyết trong 5 năm theo quy định của Nghị quyết số 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổ chức kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã để xem xét, thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành trước ngày 24/4 và cấp huyện hoàn thành ngày 25/4.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cũng thống nhất lùi thời gian Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An sau hợp nhất chính thức đi vào hoạt động đến ngày 1/7, để các cơ quan báo chí tập trung vào công tác tuyên truyền các nhiệm vụ, sự kiện quan trọng của tỉnh.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua đề án hợp nhất báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, tên gọi sau hợp nhất là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/5.