Lý do Hội Nhà văn Việt Nam chưa tổ chức Đại hội lần thứ 11

TPO - Trại sáng tác trong khuôn khổ cuộc thi sáng tác "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 5 khai mạc ngày 15/5 tại Ninh Bình. Tại lễ khai mạc trại sáng tác, nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nêu lý do hoãn, thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 11.

Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 5.

Để tìm ra những tác giả, tác phẩm sáng giá cho cuộc thi, BTC tổ chức nhiều trại sáng tác dành cho các tác giả trên toàn quốc. Trại viết thứ ba trong khuôn khổ cuộc thi khai mạc ngày 15/5 tại Ninh Bình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Cao Kiều - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản CAND - cho biết lực lượng CAND đang đối mặt với những thách thức mới như tội phạm công nghệ cao, tội phạm phi truyền thống, những âm mưu phá hoại hòa bình.

“Hơn bao giờ hết, chúng ta cần những ngòi bút sắc bén để khắc họa chân dung người chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm, nhân văn. Đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống không chỉ là câu chuyện của lực lượng CAND, mà còn là câu chuyện của toàn dân, của những con người bình dị đang ngày đêm góp phần xây dựng một xã hội an toàn, văn minh”, Đại tá Trần Cao Kiều nêu.

Ông tin tưởng rằng qua ngòi bút tài hoa và tâm huyết của các nhà văn, hình tượng người chiến sĩ CAND sẽ được khắc họa sâu sắc, chân thực. Các tác phẩm trong cuộc thi góp phần truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi công dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự.

Chia sẻ thêm về những khó khăn hiện nay, nhà văn Nguyễn Bình Phương - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng công cuộc tinh giản biên chế, sáp nhập tỉnh thành và tái cơ cấu các cơ quan tổ chức tạo ra những tác động lớn đến toàn xã hội.

“Các hội chuyên ngành như Hội Nhà văn Việt Nam đều chịu tác động. Rất nhiều công việc Hội đang thực hiện cũng phải chậm lại hoặc dừng lại để phù hợp với kế hoạch, định hướng sắp tới. Đại hội lần thứ 11 của Hội Nhà văn Việt Nam dự kiến diễn ra vào cuối tháng phải chuyển sang 2026 theo chỉ đạo của cấp trên”, nhà văn Nguyễn Bình Phương nêu.

Dù gặp nhiều biến động, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tin rằng tình yêu với văn học, sự sáng tạo văn học tiếp tục là động lực quan trọng giúp các nhà văn vượt qua thách thức.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương nhấn mạnh Hội Nhà văn và Bộ Công an phối hợp tổ chức cuộc thi với mong muốn các nhà văn sáng tạo những tác phẩm chất lượng, góp phần tôn vinh vai trò, chức năng của lực lượng công an nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. "Những tác phẩm này góp phần giúp cộng đồng hiểu và trân trọng hơn những hy sinh, cống hiến của lực lượng CAND", nhà văn Nguyễn Bình Phương nêu.

Dịp này, các nhà văn có thể đi thực tế, giao lưu với các đơn vị, các cán bộ chiến sĩ để hiểu thêm về lực lượng công an nhân dân (CAND), về công việc của họ nhằm tạo thêm chất liệu và cảm hứng sáng tác. Lễ bế mạc trại sáng tác được tổ chức vào ngày 24/5.