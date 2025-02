Lý do Hà Nội giành 3 giải điểm đến du lịch hàng đầu thế giới

TPO - Mới đây, giải thưởng Traverler’s Choice Awards Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã vinh danh Thủ đô Hà Nội tại 3 hạng mục hàng đầu thế giới năm 2025.