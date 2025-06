Lý do giá cà phê lao dốc

TPO - Giá cà phê thế giới và trong nước đã giảm sâu kể từ đầu tháng 5 đến nay, rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Áp lực cung cầu đè nặng thị trường khiến giá cà phê có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Giá cà phê thế giới đã liên tục giảm mạnh kể từ đầu tháng 5 và hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá cà phê robusta đóng cửa ở mức thấp nhất trong 13 tháng, trong khi arabica cũng rơi xuống đáy trong hơn 5 tháng.

Cập nhập ngày 23/6, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 đang đứng ở mức 3.887 USD/tấn, giảm 27,6% (1.482 USD/tấn) so với đầu tháng 5; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm tới 29,7% (1.579 USD/tấn), chỉ còn 3.737 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7 cũng giảm 21,4% (86 US cent/pound) kể từ đầu tháng 5 đến nay, xuống còn 315,05 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 21,2% (83 US cent/pound), đạt 309,95 US cent/pound.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê ở khu vực Tây Nguyên đã giảm còn 96.000 đồng/kg, thấp hơn tới 30.000 đồng/kg so với đỉnh điểm hồi đầu năm.

Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam (VICOFA) - cho biết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng lao dốc này là do thị trường dư thừa nguồn cung và căng thẳng thế giới.

"Đầu tiên là vấn đề cung cầu, hiện tại Brazil vào vụ thu hoạch và năng suất tốt hơn các dự báo trước đó. Điều này giúp giải nhiệt cơn sốt giá thời gian qua. Thông thường, các năm vào thời điểm Brazil vào vụ thu hoạch rộ thì giá vẫn giảm.

Một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng là tình hình thế giới gần đây căng thẳng, giới đầu cơ tài chính đổ dồn nguồn lực vào những mặt hàng có khả năng sinh lời cao như vàng hay dầu mỏ. Do vậy, họ sẽ phải "nhả" dòng vốn từ những mặt hàng ít còn khả năng sinh lợi như cà phê", ông Hải nhận định.

Ông Nguyễn Quang Bình - chuyên gia thị trường cà phê - phân tích thêm, tuần qua, sự leo thang các cuộc xung đột vũ trang trên toàn cầu đẩy giá dầu thô tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, những sàn hàng hoá từng được coi là nơi trú ẩn dòng vốn như Robusta, Arabica và ca cao đều giảm.

Từ đầu năm, lợi suất kinh doanh trên sàn ca cao giảm 27%, Robusta giảm 19,5%, còn Arabica đang âm 1,5%. "Dòng vốn trên các sàn cà phê và ca cao đang bị cuốn phăng", dẫn đến sự thoái lui của nhiều nhà đầu tư, ông Bình đánh giá.

Ông Nguyễn Quang Bình dự báo tình hình thị trường cà phê trong thời gian tới không có gì khởi sắc, giá có thể tiếp tục giảm, khi nguồn hàng vụ mới của Brazil liên tục ra thị trường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu 823.900 tấn cà phê, kim ngạch 4,7 tỷ USD, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng mạnh 62,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Đơn giá bình quân xuất khẩu cà phê giai đoạn trên đạt 5.709 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến), tăng 63,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tốp 5 thị trường nhập khẩu cà phê nhiều nhất là: Đức, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Nhật Bản.

Trong tháng 5, xuất khẩu cà phê sang các thị trường truyền thống như Mỹ, EU… tăng trưởng ổn định.

Đáng chú ý, các thị trường châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ đang trở thành điểm sáng mới trong cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Theo VICOFA, trong niên vụ 2024 - 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn cà phê các loại, đạt kim ngạch trên 6,3 tỷ USD; so với niên vụ trước giảm 6,4% về sản lượng nhưng tăng gần 58% về giá trị.