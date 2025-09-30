Lùi hạn chuyển đổi tài khoản giao thông với một số trường hợp

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trước những vướng mắc trong kết nối thanh toán điện tử, Cục Đường bộ vừa phát đi thông báo cho biết cho các cá nhân nước ngoài và doanh nghiệp vận tải tiếp tục dùng tài khoản thu phí truyền thống đến trước ngày 31/12 năm nay.

Theo thông báo của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), sau khi Nghị định 119/2024 của Chính phủ ban hành - từ ngày 1/10/2025, chủ ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí đường bộ hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt - Bộ Xây dựng và Cục đã đồng loạt triển khai tới các bộ, ngành, địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, nhà đầu tư BOT và các đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, tính đến ngày 30/9 mới chỉ có hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản thu phí hoàn tất kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản (trong đó có gần 170.000 của doanh nghiệp vận tải) chưa thực hiện kết nối với tài khoản giao thông.

chuyen-doi-tai-khoan-giao-thong.png
Cục Đường bộ Việt Nam quyết định lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến 31/12. Ảnh: VGP.

Cục ĐBVN ghi nhận, doanh nghiệp vận tải gặp nhiều vướng mắc khi kết nối. Nguyên nhân là ví điện tử dành cho doanh nghiệp chưa phổ biến; thẻ tín dụng doanh nghiệp khi liên kết với tài khoản giao thông bị tính phí cao (1- 2%); còn phương án ủy nhiệm chi chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí không dừng.

Ngoài ra, một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài cũng gặp khó trong khâu định danh để liên kết tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tránh ùn tắc tại trạm thu phí, gián đoạn vận tải và ảnh hưởng đến cung ứng hàng hóa, Cục ĐBVN yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục cho phép sử dụng tài khoản thu phí của doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đến trước ngày 31/12/2025. Trong thời gian này, các giải pháp kỹ thuật cho doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ được yêu cầu phối hợp với VEC và nhà đầu tư BOT xây dựng kịch bản xử lý sự cố, tăng cường nhân sự tại trạm để hỗ trợ chủ phương tiện trong quá trình kết nối.

Cơ quan quản lý ngành đường bộ sẽ tham mưu Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước nhằm tháo gỡ vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối, bảo đảm tốc độ xử lý của hệ thống thu phí không dừng...

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://vetc.com.vn/tai-khoan-giao-thong-theo-nghi-dinh-1192024nd-cp-n278.html .

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass: Chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây: https://giaothongso.com.vn/hd-lien-ket-nguon-tien-voi-tai-khoan-epass-theo-nghi-dinh-119/ .

Lộc Liên
