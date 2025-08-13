Cách chuyển tài khoản giao thông nhanh nhất, tránh mất phí

TPO - Từ ngày 1/10 tới, chủ ô tô sử dụng ứng dụng thu phí không dừng như VETC và ePass phải bắt buộc chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối với ví điện tử, tài khoản hoặc thẻ tín dụng ngân hàng khi qua các trạm thu phí.

Chuyển đổi để tài xế thuận tiện hơn

Theo Cục Đường Bộ Việt Nam (ĐBVN), cả nước có 6,3 triệu xe ô tô sử dụng dịch vụ thu phí không dừng (ETC) thông qua ứng dụng VETC, chiếm gần 100% tổng số ôtô cả nước. Nhưng đến nay còn khoảng 4 triệu chủ xe (khoảng 70% số xe sử dụng dịch vụ ETC) chưa chuyển sang tài khoản giao thông.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ, từ ngày 1/10/2025, chủ ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, ô tô không thể lưu thông qua các trạm thu phí ETC. Việc này đã gây nên nhiều luồng ý kiến khác nhau vài ngày qua, vì nhiều người cho rằng việc này là không cần thiết.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cục ĐBVN cho biết, việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông giúp tài xế thanh toán đơn giản, thuận tiện hơn nhờ không dùng tiền mặt. Việc này còn hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước về thu phí được công khai và minh bạch hơn.

Từ ngày 1/10/2025, chủ ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: XDCS.

Thông tin thêm về quy định chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, Cục ĐBVN cho hay, trong quá trình Xây dựng Nghị định 119/2024, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) nhận định việc thu phí để phục vụ hoạt động trả phí đường bộ, nhưng Bộ lại không phải đơn vị có chuyên môn về quản lý tiền trong tài khoản thu phí.

Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước về việc tách tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với ví điện tử, tài khoản hoặc thẻ tín dụng ngân hàng. Theo đó, tài xế có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán để kết nối tài khoản giao thông.

Cách chuyển đổi nhanh chóng

Để chuyển đổi từ tài khoản thu phí không dừng như VETC hay ePass sang tài khoản giao thông, chủ xe cần chuẩn bị căn cước công dân và tài khoản ngân hàng.

Đối với ứng dụng VETC, chủ xe nhấn vào mục "Thiết lập ví" ở màn hình chính. Sau đó, quét và chụp căn cước gắn chip, khuôn mặt theo hướng dẫn trên màn hình. Khi thành công, hệ thống sẽ gửi bản mềm hợp đồng để chủ xe đọc, kiểm tra thông tin và xác nhận. Sau đó, chủ xe liên kết với tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn trên màn hình. Cuối cùng, chủ xe cần nạp tiền vào tài khoản giao thông.

Nếu chủ xe sử dụng ứng dụng ePass thì cần tìm thông báo liên kết thanh toán trong ứng dụng ở mục "Thông báo". Tiếp theo, chủ xe cần chọn nền tảng thanh toán là Viettel Money hoặc thẻ tín dụng (thẻ tín dụng sẽ tính thêm phí 2%). Sau cùng, tài xế chỉ cần hoàn thành các bước xác thực như hướng dẫn trên màn hình.

Quá trình thực hiện việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông chỉ mất vài phút, nên tài xế sẽ không bị ảnh hưởng thời gian làm việc.

Việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông chỉ mất vài phút, tài xế sẽ không bị ảnh hưởng thời gian làm việc. Ảnh: XDCS.

Đại diện Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho biết, với các tài khoản thu phí đang còn tiền, sau khi nâng cấp lên ví (ví VETC và tài khoản giao thông), khi qua trạm thu phí hệ thống sẽ trừ tự động với tài khoản thu phí (cũ) cho đến khi hết tiền. Ngoài ra, chủ xe VETC có thể chuyển từ tài khoản thu phí cũ sang tài khoản giao thông (với các tài khoản còn dưới 50.000 đồng).

VETC lưu ý, một số tài xế không thể qua trạm khi tài khoản VETC hết tiền, nhưng cũng không có tiền trong tài khoản mà chỉ có tiền mặt. Khi ấy, tài xế phải nhờ nhân viên thu phí hoặc người đi đường nạp hộ, và có mất trên dưới 10% phí dịch vụ này. Khoản phí dịch vụ này giống như nạp tiền qua "đại lý" và không phải là chính sách của VETC.

Để tránh việc phải mất phí dịch vụ, VETC khuyến nghị tài xế cần chủ động nạp tiền vào các ứng dụng thu phí không dừng, hoặc tài khoản cá nhân luôn có tiền để phòng ngừa rủi ro quên không nạp.