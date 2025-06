Đề xuất miễn phí đường bộ cho nhiều loại ô tô

TPO - Bộ Xây dựng đề xuất ô tô bị tạm thu, tạm giữ và tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên không phải chịu phí sử dụng đường bộ; xe phục vụ tang lễ như xe chở khách đi cùng xe tang, xe tải chở hoa, xe rước ảnh... được sử dụng đường bộ miễn phí.

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, sau khi thực hiện Nghị định 90/2023 về thu, nộp, miễn và quản lý phí sử dụng đường bộ, 2024 là năm đầu tiên tổng số thu phí sử dụng đường bộ vượt ngưỡng 14.000 tỷ đồng; nguồn thu này góp phần không nhỏ trong số tăng trưởng về thu ngân sách nhà nước hàng năm; là cơ sở để bố trí tăng kinh phí bảo trì và duy tu hệ thống giao thông đường bộ cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định đã phát sinh những bất cập mới. Điển hình là việc xe bị tạm thu, tạm giữ từ 30 ngày trở lên, xe hết hạn đăng kiểm không tham gia giao thông đường bộ nhưng vẫn bị truy thu phí. Việc quy định mức thu phí đối với xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm xe chở học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt) được hưởng mức giá như ô tô dưới 10 chỗ là chưa hợp lý.

Vì vậy, tại văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý sửa đổi Nghị định 90/2023; đối với trường hợp ô tô không phải chịu phí sử dụng đường bộ, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung thêm ô tô bị tạm thu, tạm giữ và tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

"Thực tế đã xảy ra rất nhiều trường hợp xe bị cơ quan chức năng tạm thu, tạm giữ vì là tang vật liên quan đến các vụ án buôn lậu, đánh bạc, gây tai nạn giao thông… và trong trường hợp này, phương tiện không sử dụng hệ thống giao thông đường bộ", Bộ Xây dựng lý giải.

Mặt khác, nhiều tổ chức, cá nhân phản ánh việc trong Nghị định chỉ quy định xe kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ, là chưa đảm bảo tính công bằng cho tất cả các chủ xe. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị tất cả các xe tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên đều thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ.

Cơ quan quản lý ngành giao thông và xây dựng đề xuất cho các xe phục vụ tang lễ, bao gồm xe chở khách đi cùng xe tang, xe tải chở hoa, xe rước ảnh... được sử dụng đường bộ miễn phí. Cơ quan này cho biết, trước đó do nghị định quy định các đơn vị phục vụ tang lễ mới được sử dụng đường bộ miễn phí, nên nhiều hộ kinh doanh phục vụ tang lễ không được xem xét miễn nộp phí sử dụng đường bộ.

Với trường hợp trả lại hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp, Bộ Xây dựng mong muốn sửa đổi như sau: Với ô tô quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định này, trước khi mang xe đi sửa chữa, chủ xe phải xuất trình biên bản hiện trường tai nạn có xác nhận của công an và nộp lại tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định cho cơ sở đăng kiểm gần nhất, để có căn cứ trả lại phí sau khi ô tô hoàn thành việc sửa chữa và kiểm định lại để tiếp tục lưu hành. Nếu các giấy tờ vừa nêu bị hư hại hoặc mất khi xe bị tai nạn, thì phải có giấy xác nhận của công an hoặc bảo hiểm liên quan đến việc xử lý tai nạn.

Bộ Xây dựng lý giải, do nhiều trường hợp xe bị tai nạn (gồm cả việc bị cháy), tem và giấy chứng nhận kiểm định bị hư hỏng hoàn toàn, nên chủ xe không thể thực hiện được theo quy định để được trả lại hoặc bù trừ phí sử dụng đường bộ đã nộp...