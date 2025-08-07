Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Lục Tiểu Linh Đồng đến viếng 'Phật Tổ Như Lai' Chu Long Quảng

Hà Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong tang lễ "Phật Tổ Như Lai" Chu Long Quảng, Lục Tiểu Linh Đồng xúc động nhớ lần gặp cuối, Mã Đức Hoa gửi vòng hoa tiễn biệt.

Showbiz Trung Quốc đón nhận tin buồn khi nam diễn viên kỳ cựu Chu Long Quảng, người thủ vai Phật Tổ Như Lai trong Tây du ký bản 1986, qua đời ngày 2/8 do bệnh nặng, hưởng thọ 86 tuổi, để lại niềm tiếc thương trong lòng đông đảo khán giả.

Ngày 6/8, tang lễ của nghệ sĩ Chu Long Quảng được tổ chức trang trọng tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh, nơi an nghỉ của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi.

Đông đảo đồng nghiệp trong giới và người hâm mộ đã tới tiễn biệt ông lần cuối. Không khí tang lễ trang nghiêm với hàng dài người xếp hàng viếng, vòng hoa phủ kín thể hiện niềm tiếc thương dành cho người cố nghệ sĩ.

image-1.jpg
image-2.jpg
image.jpg
image-4-7514.jpg
Tang lễ "Phật Tổ Như Lai" Chu Long Quảng. Ảnh: 163.

Nhiều thành viên trong Tây du ký, bộ phim đưa tên tuổi Chu Long Quảng đến gần hơn với công chúng, cũng có mặt như Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không), Vương Bá Chiêu (vai Bạch Long Mã)... Không thể trực tiếp đến viếng, Mã Đức Hoa (diễn viên thủ vai Trư Bát Giới), gửi vòng hoa tiễn biệt đồng nghiệp.

Chia sẻ với truyền thông tại tang lễ, Lục Tiểu Linh Đồng xúc động nhớ lại lần gặp cuối cùng với Chu Long Quảng cách đây 2 năm. Khi ấy, chân của ông đã yếu, phải vịn vai Lục Tiểu Linh Đồng để lên bậc thang. Dù sức khỏe không còn tốt, Chu Long Quảng vẫn minh mẫn: “Ông vui tính. Ở bên ông, tôi thấy thật thoải mái, đến mức đôi khi quên sự chênh lệch thế hệ. Trong lòng chúng tôi, ông là thần tượng từ thuở thanh xuân”, Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ.

Với gương mặt phúc hậu, chiều cao nổi bật 1,82 m, Chu Long Quảng thường được giao vai chính trực, chính diện. Suốt hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã khắc họa thành công nhiều nhân vật để đời, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Hà Trang
#Chu Long Quảng #Tang lễ #Tây du ký #Lục Tiểu Linh Đồng #diễn viên Trung Quốc #Phật Tổ Như Lai #nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục