Lũ lịch sử lặp lại sau 10 năm, hàng ngàn hộ dân khốn khổ vì cô lập

TPO - Nhiều người dân xã Đức Minh (Hà Tĩnh) cho biết, họ chưa kịp khắc phục sau bão số 10 thì lũ đổ về. Đây là trận lũ lịch sử trong vòng 10 năm qua tại địa phương, nước rút chậm, hơn 2.800 hộ dân cô lập suốt 5 ngày.