Lũ lịch sử lặp lại sau 10 năm, hàng ngàn hộ dân khốn khổ vì cô lập

TPO - Nhiều người dân xã Đức Minh (Hà Tĩnh) cho biết, họ chưa kịp khắc phục sau bão số 10 thì lũ đổ về. Đây là trận lũ lịch sử trong vòng 10 năm qua tại địa phương, nước rút chậm, hơn 2.800 hộ dân cô lập suốt 5 ngày.
Xã Đức Minh có 10/21 thôn bị ngập nặng, có nơi ngập trên 2m. Mặc dù thời tiết tạnh ráo, song nước lũ trên sông La, sông Lam rút chậm khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh hai ngôi nhà bị tốc mái, có nhà đã được người dân dùng bạt phủ lên để tránh mưa.
Do bị cô lập suốt nhiều ngày liền, một số hộ dân đã chèo thuyền để đưa xe máy ra đường lớn không bị ngập để di chuyển lên vùng cao hơn nhờ sạc điện thoại, mua thực phẩm, thuốc men.