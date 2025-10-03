Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lũ lịch sử lặp lại sau 10 năm, hàng ngàn hộ dân khốn khổ vì cô lập

Hoài Nam

TPO - Nhiều người dân xã Đức Minh (Hà Tĩnh) cho biết, họ chưa kịp khắc phục sau bão số 10 thì lũ đổ về. Đây là trận lũ lịch sử trong vòng 10 năm qua tại địa phương, nước rút chậm, hơn 2.800 hộ dân cô lập suốt 5 ngày.

Lũ lịch sử lặp lại sau 10 năm, hàng ngàn hộ dân khốn khổ vì cô lập. (Clip: Hoài Nam)
tp-hoai-bao.jpg
Từ ngày 29/9 đến nay, tại xã Đức Minh, nước lũ dâng cao, bao vây khu vực và chia cắt giao thông hoàn toàn trong bán kính 24km. Hiện tại, nước vẫn chưa rút, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu nước sạch, lương thực.
tp-anh-iwy.jpg
Nhiều người dân xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, họ chưa kịp khắc phục hậu quả sau bão thì lũ lớn đã ập đến. Đây được xem là trận lũ lịch sử trong suốt 10 năm qua tại địa phương, hiện nước lũ rút rất chậm, họ đã bị cô lập suốt 5 ngày.
tp-anh-1.jpg
tp-2937.jpg
Xã Đức Minh có 10/21 thôn bị ngập nặng, có nơi ngập trên 2m. Mặc dù thời tiết tạnh ráo, song nước lũ trên sông La, sông Lam rút chậm khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh hai ngôi nhà bị tốc mái, có nhà đã được người dân dùng bạt phủ lên để tránh mưa.
tp-anh-5.jpg
tp-anh-2.jpg
Do bị cô lập suốt nhiều ngày liền, một số hộ dân đã chèo thuyền để đưa xe máy ra đường lớn không bị ngập để di chuyển lên vùng cao hơn nhờ sạc điện thoại, mua thực phẩm, thuốc men.
tp-anh-10.jpg
Nhà văn hoá cộng đồng thôn Yên Mỹ, xã Liên Minh (cũ), nay là xã Đức Minh nằm giữa biển nước lũ bao vây.
tp-098.jpg
Vốn quen sinh sống ở vùng ngập lụt, nhưng người dân nơi đây cho biết, trước đây lũ chỉ dâng khoảng 2 ngày sẽ rút và không chia cắt, cô lập như trận lũ này. Đặc biệt sau cơn bão số 10, nhiều gia đình vẫn chưa khắc phục được lại nhà cửa thì nay lại đang phải hứng chịu thiệt hại do lũ.
tp-937.jpg
Người dân dùng thuyền nhỏ di chuyển trong sân nhà khi nước lũ ngập sâu.
tp-anh-ngap.jpg
Sau hơn 5 ngày kể từ khi bão số 10 đi qua, toàn xã vẫn còn gần 70% hộ dân bị ngập sâu. Tại đây, nước lũ khiến 89 tuyến đường bị chia cắt, hệ thống điện ở một số vùng chưa thể khôi phục...
tp-863.jpg
Nhiều ngôi nhà nằm khu vực sông nước lũ đổ về đỏ đục, bao vây chỉ để lộ phần mái. Một số hộ dân phải di chuyển đến những vị trí an toàn để tá túc trong ngày nước lũ dâng cao.
hshsjs.jpg
Ông Hoàng Quốc Khải, Bí thư Chi bộ thôn Đại Châu, xã Đức Minh, cho biết, cơn bão số 10 đi qua đã khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị hư hỏng nặng. Trong ngày sau đó nước lũ tiếp tục dâng cao, gây chia cắt các tuyến đường và khu dân cư. Hiện tại, thôn có trên 150 hộ dân đang bị ngập. Trong ảnh, ông Khải sử dụng thuyền để phơi các loại tài liệu và sổ sách bị ướt khi lũ dâng cao không kịp thu dọn.
tp-anh-4084.jpg
Lũ rút chậm, nhiều hộ dân ven sông Lam đang bị ngập sâu trên 2m. Nhiều người dân chia sẻ, đã lâu rồi họ mới trải qua một cơn bão tàn khốc như bão số 10. Hiện nay nước lũ rút chậm gây thiệt hại nặng về tài sản.
tp-hoai-skhs.jpg
Có những vị trí nước ngập sâu trên 2m. Người dân cho biết hiện nhu cầu về lương thực, nước uống rất cấp thiết. Bởi 5 ngày qua thực phẩm dự trữ đã gần hết, trong khi đó nước ngập sâu, cô lập không thể ra bên ngoài.
tp-jshsjs.jpg
Theo chính quyền địa phương do nước lũ dâng cao, giao thông tê liệt, nhiều khu nghĩa trang ngập băng trong lũ nên người chết không thể an táng. Có gia đình vì nước ngập lâu, họ phải đi hoả táng để chờ nước rút mới có thể làm thủ tục an táng cho người quá cố.
tp-anh-9.jpg
Trung tá Nguyễn Viết Chiến, Trưởng Công an xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, địa phương này có trên 10 thôn bị cô lập, chỗ ngập sâu nhất hơn 2m. "Những ngày qua đơn vị cử lực lượng hỗ trợ tiếp tế cho người dân, song cũng gặp nhiều khó khăn vì số hộ cô lập trên diện rộng. Hiện người dân đang trải qua những ngày khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống. Chúng tôi cũng mong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội sẽ hỗ trợ thêm, giúp đỡ người dân trong thời điểm này", Trung tá Chiến nói. Trong ảnh lực lượng công an địa phương đi hỗ trợ giúp người dân trong lũ.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #lũ #lũ tại Hà Tĩnh #bão số 10 #thiệt hại #thiệt hại sau bão #nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

Xem thêm

Cùng chuyên mục