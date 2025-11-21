Lotte Wellfood ra mắt Sữa tươi hữu cơ chuẩn IFOAM tại Triển lãm FoodExpo 2025

Tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế FoodExpo 2025, Công ty Lotte Wellfood – thành viên thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc, phối hợp cùng CEO Ngọc May, đại diện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại MKV, đã chính thức giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm Sữa tươi nguyên kem hữu cơ Pasteur Organic Milk (Tên thương mại: Sữa Xanh Lotte Organic) – dòng sữa đạt chuẩn hữu cơ quốc tế IFOAM, được sản xuất theo quy trình HACCP nghiêm ngặt của Hàn Quốc.

Đây là một trong những sản phẩm sữa tươi nguyên kem hữu cơ hiếm hoi trên thị trường hiện nay được vắt tay thủ công, có sản lượng giới hạn, và được kiểm soát chặt chẽ từ trang trại đến ly sữa. Pasteur Organic Milk - Sữa Xanh Lotte Organic - chứa nguồn đạm, canxi và chất béo tự nhiên cao, hỗ trợ trẻ hấp thu dinh dưỡng tối ưu, đặc biệt không chứa đường tinh luyện.

Nhờ giữ được vị thơm béo tự nhiên, dòng sữa này mang lại cảm giác thuần khiết và an toàn cho sức khỏe. Sản phẩm không gây dậy thì sớm, không biến đổi gen (Non-GMO), không gây các bệnh chuyển hóa, và được đánh giá là lựa chọn đáng tin cậy cho các bà mẹ Việt hiện đại trong hành trình chăm sóc dinh dưỡng lành mạnh cho con.

Tại Hàn Quốc, Sữa Xanh Lotte Organic đã được người tiêu dùng tin tưởng suốt nhiều năm nhờ chất lượng vượt trội và quy trình sản xuất thân thiện môi trường. Sản phẩm được bán rộng rãi trên nhiều kênh online và offline tại Hàn Quốc như Emart, Coupang, LotteOn, Gmarket... Việc sản phẩm chính thức có mặt tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để trẻ em Việt được tiếp cận sữa hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế, thông qua kênh phân phối chính ngạch do Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại MKV đảm trách.

Bộ đôi sản phẩm chiến lược: Sữa Xanh Lotte Organic và nước uống Lotte Háu Ăn Cùng với sữa hữu cơ, nước uống Lotte Háu Ăn (Bareun Mokjang Lactic) – sản phẩm của Lotte Wellfood, được Ngọc May – Mẹ Hạnh Phúc và Lotte Mart Việt Nam phối hợp phân phối – cũng được giới thiệu như sản phẩm đi đầu của MKV trong nhóm thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em.

Lotte Háu Ăn không chứa lợi khuẩn sống mà sử dụng lợi khuẩn bất hoạt, kết hợp 4,5% dung dịch nuôi cấy lợi khuẩn, hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa, tăng hấp thu dưỡng chất và kích thích cảm giác thèm ăn tự nhiên ở trẻ nhỏ.

Sản phẩm có vị chua ngọt dịu nhẹ, hương sữa thơm ngon, được thiết kế phù hợp cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, giúp mẹ dễ dàng bổ sung dưỡng chất cho con trong các bữa phụ hoặc sau bữa ăn chính.

Hiện nay, Sữa Xanh Lotte Organic và Lotte Háu Ăn đang được phân phối qua hệ thống Lotte Mart, các cửa hàng mẹ & bé và kênh online của Ngọc May – Mẹ Hạnh Phúc, góp phần giúp hàng ngàn gia đình Việt có được những bữa ăn dinh dưỡng, an toàn và chất lượng mỗi ngày.

Ông Yang wonsik, Quản lý Nhóm 1 - Bộ phận Thực phẩm Toàn cầu, chia sẻ tại sự kiện:

“Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược quan trọng đối với Lotte Wellfood.

Chúng tôi tin tưởng rằng nhu cầu đối với các sản phẩm hữu cơ sạch và an toàn sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Dòng sản phẩm sữa hữu cơ chuẩn Quốc tế như Sữa Xanh Lotte Organic mới ra mắt lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Lotte trong việc mang đến những sản phẩm phù hợp với khẩu vị và lối sống của người tiêu dùng Việt Nam.

Thông qua sản phẩm này, Lotte Wellfood sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam như một “thương hiệu thực phẩm lành mạnh và đáng tin cậy”.

Bà Phan Thị Thuỳ Dung- Trưởng phòng thu mua nhóm bơ sữa đông lạnh, đại diện Lotte Mart Việt Nam, cho biết thêm:

“Chúng tôi rất tự hào được đồng hành cùng Lotte Wellfood và thương hiệu Ngọc May – Mẹ Hạnh Phúc để đưa sản phẩm dinh dưỡng an toàn đến gần hơn với các gia đình Việt. Lotte Mart cam kết sẽ đồng hành cùng nhà cung cấp mở rộng điểm bán và hoạt động truyền thông để đem tới những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam.”

Tầm nhìn từ MKV Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, CEO Ngọc May chia sẻ:

“Tôi tin rằng, mỗi sản phẩm sạch là một lựa chọn văn minh. Việc hợp tác cùng Lotte Wellfood và Lotte Mart không chỉ giúp các gia đình Việt tiếp cận sản phẩm đạt chuẩn quốc tế mà còn góp phần định hình thói quen tiêu dùng lành mạnh, bền vững và nhân văn.”

Trong thời gian tới, MKV định hướng mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc và đẩy mạnh truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em Việt thông qua thương hiệu Ngọc May – Mẹ Hạnh Phúc, với mục tiêu “mang chuẩn dinh dưỡng quốc tế đến từng gia đình Việt”.