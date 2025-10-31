Long Châu phối hợp Bộ Y tế triển khai chương trình quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ

Ngày 29/10/2025, nhân ngày Thế giới phòng chống Đột quỵ, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đồng hành cùng Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Công ty TNHH Bayer Việt Nam chính thức khởi động chương trình “Hợp tác chiến lược Quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam”.

Với mạng lưới rộng khắp “gần dân - sát dân”, Long Châu giữ vai trò then chốt trong công tác hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức, cấp cứu kịp thời, kết nối người bệnh đến cơ sở y tế trong thời gian vàng, góp phần bảo vệ sự sống trước đột quỵ.

Các đại diện cùng thực hiện nghi thức khởi động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ 2025.

Sự kiện đánh dấu nỗ lực hợp tác toàn diện giữa khối công - tư trong lĩnh vực y tế, quy tụ nhiều đối tác cùng cam kết vì sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu chung nhằm phòng ngừa cũng như giảm thiểu gánh nặng tử vong và tàn phế do đột quỵ gây ra, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, chương trình còn là minh chứng rõ nét cho chuỗi hành động thiết thực nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Buổi lễ được tổ chức tại Tượng đài Lý Tự Trọng (Hà Nội) bởi Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, Bayer Việt Nam và các đơn vị y tế.

Tham dự chương trình có GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TS.BS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế; ThS.DS Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng đại diện các tổ chức y tế, bệnh viện, doanh nghiệp, trường đại học, đông đảo y bác sĩ trẻ, sinh viên y khoa, tình nguyện viên và người dân thủ đô.

Hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh

Đột quỵ là một mối đe dọa khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào năm 2021, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người. Đáng lo ngại hơn, xu hướng trẻ hóa trong các ca đột quỵ đang gia tăng, điều này tạo ra gánh nặng chi phí lớn cho xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, chương trình “Hợp tác chiến lược Quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam” được xây dựng với mục tiêu tạo ra kế hoạch phòng ngừa và quản lý đột quỵ toàn diện, mang tính đột phá. Dưới sự hoạch định chiến lược, định hướng tổng thể và chỉ đạo của Bộ Y tế, chương trình hợp tác sẽ được triển khai dài hạn qua ba giai đoạn với tầm nhìn từ nay đến 2035, đi cùng với đề án Quốc gia về phòng chống & quản lý các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.

Hoạt động nhận được sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của các đối tác chiến lược, bao gồm Cục Phòng Bệnh, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Đột quỵ Hà Nội, Long Châu, Bayer Việt Nam, Báo Sức Khoẻ và Đời Sống ở vai trò là đối tác truyền thông.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh rằng đột quỵ đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam, đồng thời là gánh nặng lớn với hệ thống y tế và xã hội. Ông cho biết tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW và 72-NQ/TW của Bộ Chính trị chính là nền tảng định hướng cho việc chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế dự phòng, từ phản ứng sang chủ động, từ đơn lẻ sang hợp tác liên ngành. Việc phát động Chương trình Quốc gia Phòng chống và Quản lý Đột quỵ là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu này, hướng tới nền y tế thông minh, nhân văn và lấy người dân làm trung tâm.

Song song đó, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: “Trong giai đoạn đầu này, các hoạt động trọng tâm bao gồm: xây dựng chuyên trang thông tin “Đột quỵ - Nhận biết sớm, Hành động nhanh” trên Báo Sức khỏe & Đời sống, phát triển hệ thống truyền thông đa nền tảng, và đặc biệt là đưa thông tin tuyên truyền, khuyến cáo sức khỏe, hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa đột quỵ đến từng người dân thông qua hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc, việc ứng dụng AI trong tư vấn và chẩn đoán sớm nguy cơ đột quỵ. Đây là những sáng kiến mang tính đột phá, lần đầu tiên mạng lưới dược cộng đồng được huy động như một kênh truyền thông sức khỏe chủ động, gần gũi và hiệu quả nhất với người dân.”

Các hoạt động chính của dự án hợp tác tập trung vào giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực cho đội ngũ y tế, đẩy mạnh khám tầm soát nguy cơ và hỗ trợ người dân tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến trong lĩnh vực phòng ngừa và quản lý đột quỵ. Hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, phát huy chuyên môn và thế mạnh của các đối tác, đồng thời ứng dụng tối ưu công nghệ mới trong chăm sóc sức khỏe.

Với kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó có tim mạch và đột quỵ, đại diện Bayer Việt Nam, ông James Alexander – Giám đốc nhánh Dược phẩm cam kết hỗ trợ tối đa về mặt chuyên môn và khoa học cho chương trình hợp tác quốc gia này: “Chúng tôi xem đây là trách nhiệm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân Việt Nam tiếp cận các kiến thức và giải pháp dự phòng và quản lý đột quỵ hiệu quả, qua đó giảm thiểu đáng kể gánh nặng bệnh tật, nâng cao dịch vụ và tiếp cận y tế chất lượng cao tại Việt Nam, đồng thời góp phần vào sứ mệnh toàn cầu của Bayer – Người người khỏe mạnh, Nhà nhà ấm no”.

Theo kế hoạch, các bên cùng nhau xây dựng chiến dịch truyền thông quốc gia “Đột quỵ - Phòng ngừa, Nhận biết sớm, Hành động nhanh” nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng và người dân về tầm quan trọng của dự phòng và các hành động đúng để quản lý đột quỵ. Chuyên trang chính sẽ được đặt trên nền tảng của Báo Sức khỏe và Đời sống, phối hợp truyền thông đa nền tảng. Hoạt động này nhằm góp phần tăng cường hiệu quả truyền thông đến cộng đồng để đông đảo người dân được biết đến và tiếp cận, thể hiện vai trò chỉ đạo, quản lý, điều phối của Bộ Y tế với phòng chống đột quỵ. Đồng thời, chương trình còn hướng đến sự chung tay phối hợp của nhiều tổ chức, ban ngành xã hội cũng như người dân trong công cuộc hạn chế, phòng ngừa và quản lý đột quỵ.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ tại sự kiện.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Với mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc cùng đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, Long Châu nhận thức sâu sắc rằng sức khỏe cộng đồng chính là nền tảng bền vững của một quốc gia thịnh vượng. Trong bối cảnh các bệnh mạn tính không lây, đặc biệt là tim mạch và đột quỵ đang trở thành mối nguy và gánh nặng cho xã hội, việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng phải bắt đầu từ công tác nâng cao nhận thức, tầm soát sớm, quản lý nguy cơ và kết hợp chặt chẽ với các giải pháp điều trị khoa học. Trên cơ sở hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu cam kết hợp lực cùng các cơ quan y tế, bệnh viện, đội ngũ chuyên gia và các đối tác chiến lược hàng đầu triển khai loạt chương trình giúp dự phòng và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe, góp phần vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa nhân ngày đột quỵ thế giới 29/10

Sự kiện khởi động vào Ngày Thế giới phòng chống Đột quỵ đã diễn ra sôi nổi và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng với các hoạt động chính bao gồm:

Lễ khởi động hợp tác đa bên: Đại diện của các tổ chức đã cùng thực hiện nghi thức khởi động, cam kết triển khai Chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn I (2025 - 2027), tập trung vào xây dựng chuyên trang thông tin chính thống và triển khai tầm soát nguy cơ.

Tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho 1.000 người: Ngay sau lễ khởi động, chương trình tầm soát nguy cơ đột quỵ đã được triển khai, giúp người dân được phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và nhận tư vấn kịp thời từ hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội.

Chương trình tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho 1.000 người đã được triển khai ngay sau lễ khởi động.

Đặc biệt, chương trình lần này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, thể hiện vai trò tiên phong của công nghệ trong quản lý sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Đạp xe “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”: Hàng trăm tình nguyện viên và người dân đã tham gia hoạt động đạp xe, lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc duy trì lối sống lành mạnh, nâng cao thể chất để phòng ngừa đột quỵ.

Đại diện Ban tổ chức chương trình, ThS.DS Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chia sẻ rằng: “Chúng ta đang chứng kiến một thực tế đáng lo ngại - đột quỵ không còn là căn bệnh của người già. Ngày càng nhiều người trẻ ở độ tuổi dưới 35 đã phải đối mặt với đột quỵ khi đang ở giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời. Đây là hồi chuông cảnh báo về lối sống và thói quen chăm sóc sức khỏe của thế hệ hiện nay. Trong bối cảnh đó, công nghệ - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo - không chỉ giúp bác sĩ trẻ nhận diện sớm nguy cơ, mà còn giúp chúng ta dự phòng và hành động kịp thời, chính xác hơn.”

Bayer và Long Châu hợp tác chiến lược nâng tầm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt

Trong nỗ lực chung vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, trước thềm lễ phát động chương trình, Bayer và Long Châu đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác chiến lược vào ngày 24/10. Sự hợp tác này không chỉ tập trung vào việc giảm thiểu gánh nặng đột quỵ mà còn mở rộng đến nhiều lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe phụ nữ (tránh thai, điều trị lạc nội mạc tử cung…), quản lý các bệnh lý mãn tính và chuyên sâu (bệnh lý tim mạch, đáy mắt, ung thư đường tiêu hóa…).

Thông qua việc kết hợp nền tảng số và mạng lưới nhà thuốc rộng khắp của Long Châu, hai bên cam kết triển khai các chương trình giáo dục sức khỏe toàn diện, đồng thời nâng cao chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ. Từ đó, người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, giải pháp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, được tư vấn phòng ngừa và điều trị bệnh đúng cách, kịp thời ngay tại cộng đồng.