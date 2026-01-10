LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, cùng toàn thể quý cụ, ông bà, cô bác, anh chị em nội ngoại, bạn bè thân hữu và hàng xóm láng giềng đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là:

Ông VŨ MINH HIẾU. Sinh năm: 1960. Đã từ trần vào ngày 07 tháng 01 năm 2026 (tức ngày 19 tháng 11 năm Ất Tỵ).

Sự hiện diện, chia sẻ và giúp đỡ của quý vị là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình chúng tôi trong sự mất mát vô cùng to lớn này. Đặc biệt, gia đình xin chân thành cảm ơn:

Đảng ủy, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Tiền Phong.

Ban Lãnh đạo các đơn vị: Công ty Cổ phần Tiền Phong, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty Tài chính TNHH Home Credit Việt Nam, Công ty Vifon, Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD, Công ty Deloitte Việt Nam.

Ban Lãnh đạo các đối tác: Công ty Quảng cáo Quang Vinh, Công ty Tổ chức Sự kiện MAB, Công ty Tổ chức Sự kiện VEGA, Công ty Truyền thông Nam Châu, Công ty Quảng cáo PSC.

Cấp ủy, chính quyền và bà con Tổ dân phố 11, phường Tương Mai, TP. Hà Nội.

Trong lúc tang gia bối rối, dù đã cố gắng hết sức nhưng không tránh khỏi những thiếu sót trong việc đón tiếp, gia đình rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ của quý vị.

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ: Nguyễn Thị Thanh Chung

Trưởng nam: Vũ Đức Minh