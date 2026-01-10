Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Tin tức

Google News

LỜI CẢM TẠ

P.V

Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, cùng toàn thể quý cụ, ông bà, cô bác, anh chị em nội ngoại, bạn bè thân hữu và hàng xóm láng giềng đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là:

Ông VŨ MINH HIẾU. Sinh năm: 1960. Đã từ trần vào ngày 07 tháng 01 năm 2026 (tức ngày 19 tháng 11 năm Ất Tỵ).

Sự hiện diện, chia sẻ và giúp đỡ của quý vị là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình chúng tôi trong sự mất mát vô cùng to lớn này. Đặc biệt, gia đình xin chân thành cảm ơn:

  • Đảng ủy, Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Tiền Phong.
  • Ban Lãnh đạo các đơn vị: Công ty Cổ phần Tiền Phong, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty Tài chính TNHH Home Credit Việt Nam, Công ty Vifon, Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD, Công ty Deloitte Việt Nam.
  • Ban Lãnh đạo các đối tác: Công ty Quảng cáo Quang Vinh, Công ty Tổ chức Sự kiện MAB, Công ty Tổ chức Sự kiện VEGA, Công ty Truyền thông Nam Châu, Công ty Quảng cáo PSC.
  • Cấp ủy, chính quyền và bà con Tổ dân phố 11, phường Tương Mai, TP. Hà Nội.

Trong lúc tang gia bối rối, dù đã cố gắng hết sức nhưng không tránh khỏi những thiếu sót trong việc đón tiếp, gia đình rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ của quý vị.

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ: Nguyễn Thị Thanh Chung

Trưởng nam: Vũ Đức Minh

P.V
#LỜI CẢM TẠ

Cùng chuyên mục