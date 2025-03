'Lộc may' trao tay hàng ngàn khách hàng của FE CREDIT

“Bất ngờ, vui mừng và không tin mình có thể may mắn trúng thưởng”, đây là cảm xúc của chị Tào Thị Phương Dung (Kinh doanh, TP. Vũng Tàu) , khách hàng may mắn vừa nhận giải nhất là 1 chiếc điện thoại iPhone 16 từ chương trình “ Kết năm cũ, rước đủ lộc may” - hoạt động tri ân khách hàng dịp Tết Nguyên Đán 2025 do FE CREDIT tổ chức.

FE CREDIT mong muốn thông qua các sản phẩm tài chính tiêu dùng, chương trình ưu đãi và tri ân khách hàng, sẽ mang đến điều kiện tốt nhất để khách hàng có thể hiện thực hóa các dự định cá nhân mà không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Đối với chương trình “Kết năm cũ, rước đủ lộc may”, đại diện FE CREDIT đã trao tận tay khách hàng các giải thưởng giá trị bao gồm: 9 giải đặc biệt, mỗi giải 1 lượng vàng miếng SJC 999.9; 16 giải nhất, mỗi giải là 1 điện thoại iPhone 16 128GB; 28 giải nhì, mỗi giải 1 chỉ vàng miếng SJC 999.9; 99 giải ba, mỗi giải là 1 máy hút bụi Robot Xiaomi và 875 giải khuyến khích, mỗi giải là thẻ quà tặng điện tử Urbox trị giá 500.000 đồng. Tin tưởng lựa chọn FE CREDIT hơn 4 năm May mắn trở thành khách hàng trúng giải nhất là chiếc điện thoại iPphone 16, chị Tào Thị Phương Dung (Kinh doanh, TP. Vũng Tàu) vui mừng và cảm ơn FE CREDIT vì đã triển khai chương trình thiết thực. “Tôi ngạc nhiên lắm, không nghĩ đi vay mà còn được trúng thưởng, nên lúc đầu thiệt tình là tôi không tin đâu (cười). Thế nhưng, các bạn nhân viên nhiệt tình quá, lại còn đến tận nơi để trao nữa nên tôi rất xúc động. Hy vọng công ty sẽ tiếp tục phát huy chất lượng để phục vụ khách hàng tốt hơn”, chị Dung bày tỏ. Gắn bó với FE CREDIT hơn 4 năm qua, chị Phương Dung cho biết, do nhu cầu mua sắm trang thiết bị để phục vụ việc kinh doanh nên chị thường chọn vay tín chấp tại FE CREDIT. Theo chủ nhân giải thưởng điện thoại iPhone 16, điều chị ấn tượng nhất khi sử dụng FE CREDIT là sự thân thiện và nhiệt tình của nhân viên. Chị cảm thấy hài lòng vì được tư vấn rõ ràng, và đặc biệt là quá trình giải ngân rất nhanh chóng, chỉ mất vài tiếng đồng hồ là đã nhận được khoản vay. Ngoài các gói vay tín chấp, chị Dung cũng đã sử dụng sản phẩm vay mua xe máy trả góp và ưng ý. “Là khách hàng lâu năm của FE CREDIT cho nên tôi rất tin tưởng các bạn. Sau này nếu bạn bè cần tôi sẽ giới thiệu FE CREDIT cho họ”, chị Dung khẳng định. Vận may mỉm cười ngay lần đầu sử dụng FE CREDIT Anh Nguyễn Công Đại (nhân viên văn phòng, TP.HCM) – khách hàng trúng giải một lượng vàng – chia sẻ rằng đây là lần đầu anh sử dụng sản phẩm vay mua xe máy trả góp của FE CREDIT và đã có một trải nghiệm rất tốt từ khâu tư vấn cho đến khi giải ngân khoản vay. Vì việc mua xe là một khoản đầu tư lớn, anh Đại đã dành thời gian tham khảo, tìm hiểu kỹ về sản phẩm này tại nhiều công ty tài chính khác nhau trước khi quyết định. Cuối cùng, anh chọn FE CREDIT vì gói vay và lãi suất hợp lý với nhu cầu cũng như tình hình tài chính của bản thân. Sau khi sở hữu chiếc xe máy ưng ý, niềm vui của anh Đại như nhân đôi khi anh nhận thông báo trở thành một trong chín khách hàng nhận giải thưởng đặc biệt của chương trình “Kết năm cũ, rước đủ lộc may”. “Lúc biết tin, tôi rất ngạc nhiên vì giữa hàng triệu người tham gia, sao mình lại có thể may mắn đến vậy. Sau đó, tôi cảm thấy rất vui. Tôi coi giải thưởng như một vận may, là khởi đầu cho một năm mới thuận lợi và hanh thông. Đồng thời, nó cũng là một khoản tài sản giá trị để tích lũy cho tương lai,” anh Đại chia sẻ. Tương tự anh Công Đại, chị So Thị Ẻm (tỉnh Phú Yên) cũng là khách hàng lần đầu sử dụng sản phẩm vay mua xe máy của FE CREDIT và trúng thưởng. Được giới thiệu nên đầu tháng 01/2025 chị Ẻm đã tìm hiểu và chọn mua xe máy với gói vay từ FE CREDIT. “Không ngờ chưa đến 1 tháng sau tôi đã được thông báo trúng 1 lượng vàng. Lúc đầu tôi còn không tin đó là sự thật. Gia đình tôi cũng rất vui khi biết tin tôi trúng giải”, chủ nhân giải thưởng 1 lượng vàng phấn khởi. Đến thời điểm hiện tại, chị So Thị Ẻm rất hài lòng với sản phẩm cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng của FE CREDIT. Chị khẳng định rằng trong tương lai, khi có nhu cầu, chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng FE CREDIT. Đại diện FE CREDIT cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn chị So Thị Ẻm đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm tài chính của công ty. Đồng thời, FE CREDIT cam kết sẽ tiếp tục gia tăng tiện ích, ưu đãi, cũng như đổi mới và nâng cao chất lượng để đáp lại sự tin yêu của chị. Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, khách hàng thận trọng hơn trong việc đưa ra quyết định cho các khoản chi tiêu lớn, FE CREDIT nổi bật như một trong những tên tuổi hiếm hoi trong ngành tài chính tiêu dùng, liên tục triển khai các chương trình ưu đãi xuyên suốt năm 2024 cho đến nay. Chương trình “Kết năm cũ, rước đủ lộc may” không chỉ là dịp tri ân khách hàng, mà còn là cơ hội để FE CREDIT thể hiện cam kết không ngừng cải tiến, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Qua đó, FE CREDIT tiếp tục củng cố và khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường vay tiêu dùng với các sản phẩm tài chính có trách nhiệm, từng bước hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. FE CREDIT là công ty thành viên thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Đến nay FE CREDIT đã phục vụ hơn 14 triệu khách hàng với hơn 13.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. P.V