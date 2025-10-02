Loạt xe đáng chú ý ra mắt Việt Nam trong tháng 10

TPO - Bước sang quý IV, thị trường Việt đón chào nhiều mẫu ô tô mới, bao gồm xe Nhật, xe Đức và cả xe Trung Quốc.

Suzuki Fronx

Theo lịch đã công bố, Suzuki Fronx sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào 17/10 tới. Mẫu xe này được nhập khẩu từ Indonesia, thuộc phân khúc SUV cỡ A, cạnh tranh với Kia Sonet, Hyundai Venue và Toyota Raize.

Fronx có thiết kế SUV coupe trẻ trung, khác biệt so với các sản phẩm truyền thống của Suzuki cũng như những mẫu xe còn lại trong phân khúc. Hiện chưa rõ cấu hình của Suzuki Fronx phiên bản bán tại Việt Nam.

Tại thị trường Indonesia, Fronx được phân phối với hai lựa chọn động cơ. Phiên bản GL trang bị máy xăng 1.5L kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Trong khi đó, hai bản cao cấp hơn là GX và SGX sử dụng động cơ 1.5L mild-hybrid, đi kèm hộp số tự động 6 cấp (6AT).

Các bản cao có ngoại thất hai tông, loạt tính năng trợ lái ADAS, màn hình HUD, lẫy chuyển số sau vô-lăng và camera 360 độ. Giá bán của Suzuki Fronx chưa được tiết lộ nhưng giới chuyên gia kỳ vọng con số sẽ rơi vào khoảng 500-600 triệu đồng.

Mercedes-Benz E-class

Mercedes-Benz Việt Nam xác nhận thế hệ thứ 6 của dòng sedan cỡ trung E-class sẽ ra mắt vào 16/10. Theo thông tin từ đại lý trước đó, xe tiếp tục được lắp ráp trong nước và dự kiến bán ra 3 phiên bản, gồm E200 Avantgarde, E200 Exclusive và E300 AMG.

Ở thế hệ mới, E-Class có sự thay đổi toàn diện về thiết kế từ trong ra ngoài. Ngoại thất hiện đại hơn với lưới tản nhiệt và đèn pha mới, đèn hậu họa tiết ngôi sao cùng tay nắm cửa dạng ẩn.

Khoang lái của E-Class mới lấy cảm hứng từ các mẫu S-Class và xe điện EQS. Bản cao nhất E300 AMG có màn hình tràn viền MBUX Superscreen.

Nhiều khả năng E-Class 2025 tại Việt Nam sẽ được trang bị máy xăng 2.0L kèm hệ thống mild-hybrid 48V. Các bản E200 có công suất 204 mã lực và mô men xoắn 320 Nm trong khi bản E300 AMG mạnh hơn với 258 mã lực và mô men xoắn 400 Nm.

Volkswagen Golf

Nhà phân phối thương hiệu Volkswagen tại Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt mẫu hatchback Golf trong tháng này. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, mở đặt cọc từ tháng trước với giá khởi điểm từ 798 triệu đồng và cao nhất là 1,898 tỷ đồng.

Xe có 6 phiên bản, đi kèm 3 tùy chọn động cơ, bắt đầu với máy xăng mild-hybrid 1.5L tăng áp, công suất 148 mã lực, 250 Nm mô-men xoắn. Bản giữa GTI trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm.

Cao nhất là bản Golf R dùng máy 2.0L tăng áp cho ra 315 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây sẽ là phiên bản cạnh tranh với Honda Civic Type R ở phân khúc hatchback hiệu suất cao. Mọi phiên bản Golf bán ở Việt Nam đều sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

BYD Seal 5

Sau Sealion 6, hãng xe Trung Quốc sẽ phân phối thêm một dòng hybrid sạc ngoài (PHEV) có tên gọi Seal 5. Khác các sản phẩm trước đây chủ yếu nhập Trung Quốc, BYD Seal 5 nhập khẩu từ Thái Lan.

Đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam sử dụng công nghệ PHEV. Hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L cùng mô-tơ điện ở cầu trước, cho công suất 217 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 13,08-18 kWh cho quãng đường di chuyển thuần điện khoảng 80-120 km.

Tại Thái Lan, BYD Seal 5 có mức giá dao động 699.900-769.900 baht, quy đổi tương đương 582-640 triệu đồng. Giá bán khi về Việt Nam được kỳ vọng rơi vào khoảng 700 triệu đồng để cạnh tranh với những Mazda3, Kia K3 hay Honda Civic.

Lynk & Co 08

Một mẫu PHEV đến từ Trung Quốc khác sẽ ra mắt trong tháng 10 gọi tên Lynk & Co 08. Đây cũng là sản phẩm PHEV đầu tiên của thương hiệu này được mở bán chính hãng tại Việt Nam.

Lynk & Co 08 được định vị ở phân khúc xe gầm cao cỡ D, cạnh tranh với, Ford Everest, Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Skoda Kodiaq. Tuy nhiên, mẫu xe Trung Quốc này chỉ có 5 chỗ.

Mẫu 08 mang dáng SUV coupe hiện đại. Đầu xe có các đường bo tròn, mặt ca-lăng kín giống xe điện đi kèm cụm đèn LED thiết kế lạ mắt. Nội thất được thiết kế theo phong cách đậm chất xe Trung Quốc với màn hình lớn và nhiều nút cảm ứng.

Tại Trung Quốc, Lynk & Co 08 sử dụng hệ truyền động PHEV với máy xăng 1.5L công suất 161 mã lực, kết hợp với hai mô-tơ điện mạnh 215 và 209 mã lực. Bộ pin 39,6 kWh đi kèm cho phạm vi di chuyển thuần điện khoảng 220 km.

Trước đó hồi tháng 5, một tư vấn bán hàng đại lý trong nước cho biết Lynk & Co 08 sẽ có giá dự kiến khoảng 1,4-1,5 tỷ đồng. Con số này ngang ngửa với mẫu Ford Everest bản Platinum cao nhất (1,545 tỷ) hay cả một mẫu SUV phân khúc trên là Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ).