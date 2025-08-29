Loạt tuyến xe buýt có trợ giá ở TPHCM chạy không đủ chuyến: Đơn vị quản lý nói gì?

TPO - Trong thời gian đầu vận hành, 16 tuyến xe buýt có trợ giá tại TPHCM chỉ thực hiện từ 46% đến 90% số lượt chuyến trong ngày.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) vừa có văn bản gửi công ty Cổ phần xe khách Phương Trang - Futabuslines yêu cầu chấn chỉnh hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá do đơn vị này phụ trách khai thác.

Qua công tác kiểm tra, thống kê và rà soát dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình truyền về hệ thống kiểm soát và thông tin xe buýt (EBMS) của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, đơn vị này nhận thấy các tuyến xe buýt có trợ giá số 03, 18, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 36, 46, 55, 85, 88, 89, 104 và 126 do công ty Phương Trang - Futabuslines khai thác, có số chuyến xe thực hiện đạt từ 46% đến 90%.

Đơn cử, tuyến buýt số 03 (Bến Thành - Thạnh Xuân) có kế hoạch khai thác 260 chuyến mỗi ngày. Thế nhưng, từ ngày 1 đến 15/8, số chuyến thực hiện chỉ đạt 51-79% kế hoạch. Đáng chú ý, vào ngày 2 và 8/8, tuyến này chỉ vận hành 133/260 chuyến, tức đạt khoảng 51%.

Tình trạng này cũng diễn ra ở tuyến buýt số 18 (Bến Thành - chợ Hiệp Thành). Tuyến này phải chạy 180 chuyến/ngày, nhưng thực tế từ 1 đến 15/8 chỉ đạt 47-90% số chuyến. Riêng ngày 3/8, tuyến chỉ chạy 85/180 chuyến, tương đương 47%.

Từ ngày 1/8, công ty Phương Trang – Futabuslines bắt đầu vận hành 35 tuyến buýt tại TPHCM, trong đó có 27 tuyến sử dụng xe điện. Ảnh: Hữu Huy

Để khắc phục, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đã yêu cầu công ty Phương Trang – Futabuslines nhanh chóng rà soát, chấn chỉnh và đảm bảo tần suất khai thác đúng như thông số được duyệt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo tìm hiểu của PV, 16 tuyến buýt trên thuộc 35 tuyến buýt được công ty Phương Trang - Futabuslines vận hành từ ngày 1/8. Đây là các tuyến trong kế hoạch đấu thầu lại tuyến và chuyển đổi phương tiện sang xe buýt điện của TPHCM.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, đến thời điểm hiện nay, doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động đủ toàn bộ xe (557 xe) để phục vụ trên các tuyến. Do đó, các tuyến trên đã vận hành ổn định đạt gần 100% số chuyến. Tuy nhiên, vấn đề vận hành không đủ số chuyến trước đó đã ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và người dân, nên trung tâm sẽ xem xét xử lý theo hợp đồng.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cũng nhìn nhận, do việc chuyển đổi hơn 500 phương tiện là con số không nhỏ, nên giai đoạn đầu không tránh khỏi những trục trặc phát sinh. Tuy nhiên, đến nay khi phương tiện đầy đủ, các tuyến đã vận hành ổn định. “Ở góc nhìn tích cực, có thể thấy mọi thứ đang dần cải thiện tốt hơn”, vị này khẳng định.