Diện mạo bến xe buýt mới hơn 10.000m2 ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

TPO - Bến xe buýt Hóc Môn với diện tích hơn 10.000m2 khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống bến bãi xe buýt của TPHCM, nâng cao năng lực phục vụ và tạo thêm thuận tiện cho người dân, đặc biệt là cư dân khu vực cửa ngõ Tây Bắc thành phố.

Toàn cảnh bến xe buýt Hóc Môn ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM. Ảnh: CTV

TPHCM hiện có 17 bến xe buýt và 2 bãi hậu cần do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) vận hành. Tuy nhiên, chỉ duy nhất bến xe buýt Sài Gòn có diện tích trên 1 ha (18.430 m2), phần còn lại đều khá hạn chế, khiến hệ thống bến bãi mới đáp ứng khoảng 65% nhu cầu đậu đỗ của toàn mạng lưới xe buýt - con số được đánh giá là chưa theo kịp tốc độ phát triển của giao thông công cộng thành phố.

Để tháo gỡ nút thắt này, đồng thời mở rộng mạng lưới phục vụ khu vực Tây Bắc, Trung tâm đã đề xuất đầu tư hai dự án song song: xây dựng bến xe buýt Hóc Môn và tuyến đường kết nối vào bến. Tổng vốn đầu tư hơn 133 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí giải phóng mặt bằng đã chiếm hơn 60 tỷ đồng.

Bến xe buýt mới này có diện tích hơn 10.000m2. Ảnh: CTV

Tại lễ khai trương bến xe buýt Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn) diễn ra vào sáng 28/8, ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết riêng bến xe buýt Hóc Môn có tổng diện tích 10.340 m2, tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng được thi công từ tháng 12/2023 đến tháng 8/2025.

Công trình gồm các hạng mục chính: Xây dựng đường nội bộ, sân bãi và đường dẫn vào bến (mặt đường cấp cao A1, bê tông nhựa) cùng các công trình tiện ích như Văn phòng (512m2): phòng làm việc, căn tin, khu bán vé, nhà vệ sinh, khu vực đón/trả khách, nhà để xe khách và phương tiện khác và nhà chờ đón trả khách, nhà bảo vệ... Ngoài ra, công trình còn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, điện, PCCC, thông tin liên lạc, tường rào, cây xanh.

Đối với dự án xây dựng đường kết nối Bến xe buýt Hóc Môn, dự án có chiều dài tuyến 192m. Bao gồm 166,3m đường kết nối từ quốc lộ 22 vào bến xe; cầu BTCT bắc qua kênh Tân Thới Nhì dài 25,7m, được thi công từ tháng 5/2023 đến tháng 8/2025.

Đường giao thông kết nối từ quốc lộ 22 vào bến xe buýt Hóc Môn. Ảnh: CTV

Các đại biểu cắt băng khánh thành bến xe buýt Hóc Môn.

Ở giai đoạn đầu, Bến xe buýt Hóc Môn sẽ là điểm đón trả chính cho tuyến số 24 (Bến xe Miền Đông – Hóc Môn), với 27 xe hoạt động, tần suất gần 300 chuyến mỗi ngày, giãn cách từ 5 đến 12 phút.



Bên trong bến xe buýt Hóc Môn.

Văn phòng bến xe có diện tích hơn 500m2. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch, khi bến đi vào vận hành ổn định, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các tuyến liên tỉnh và tuyến mới để phát huy tối đa công năng. Trong đó có tuyến 70-1 (Củ Chi – Tây Ninh), tuyến 70-2 (Củ Chi – An Nhơn Tây) và tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với chợ Hóc Môn. Dự kiến, tổng cộng sẽ có 62 xe buýt khai thác tại đây.

"Việc đưa bến xe buýt Hóc Môn vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu đậu đỗ cho trên 60 phương tiện xe buýt, đồng thời là cơ sở để Trung tâm rà soát, điều chỉnh, tái cấu trúc mạng lưới tuyến buýt trong khu vực, phục vụ người dân tốt hơn khi chọn xe buýt là phương tiện đi lại"- ông Dũng thông tin.

Khu vực hành khách chờ đón xe.

Bên trong bến xe buýt Hóc Môn.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho rằng Bến xe buýt Hóc Môn không chỉ là một công trình hạ tầng đơn lẻ mà còn đóng vai trò mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông của thành phố. Việc công trình hoàn thành và đi vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống bến bãi, mở rộng năng lực phục vụ, đồng thời mang lại sự thuận tiện cho người dân, nhất là cư dân khu vực cửa ngõ Tây Bắc.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Theo ông An, bến xe còn có ý nghĩa như một đầu mối giao thông quan trọng trong tương lai. Khi tuyến metro số 2 được kéo dài từ Bến Thành – Tham Lương đến Củ Chi, khu vực này sẽ trở thành điểm kết nối đồng bộ giữa xe buýt nội đô và metro, hình thành mạng lưới giao thông công cộng hoàn chỉnh. “Sự liên kết này sẽ giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí, thời gian, đồng thời góp phần kéo giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường”, ông An nhấn mạnh.