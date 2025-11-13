Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Loạt trường phía Nam rà soát kết quả trúng tuyển bằng IELTS của thí sinh

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều trường đại học phía Nam sẽ rà soát những thí sinh đậu đại học theo diện cộng điểm hoặc quy đổi chứng chỉ IELTS, sau sự cố kỹ thuật khiến điểm nhiều bài thi IELTS bị điều chỉnh.

Hàng loạt trường rà soát

Mới đây, đơn vị tổ chức thi IELTS xác nhận, sự cố kỹ thuật đối với các bài thi thực hiện trong giai đoạn giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 đã khiến nhiều thí sinh nhận về kết quả không chính xác. Theo đó, điểm của một hoặc cả hai kỹ năng Nghe/Đọc của một số thí sinh tăng/giảm so với kết quả đã nhận được.

Chiều 13/11, trao đổi với PV báo Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT), cho biết: Nhà trường đang khẩn trương lập hội đồng rà soát các trường hợp thí sinh và sinh viên có sử dụng chứng chỉ IELTS trong hồ sơ xét tuyển hoặc xét tốt nghiệp từ giữa năm 2023 đến nay.

“Ngay cả khi chỉ có một sinh viên gặp vấn đề, hội đồng vẫn phải rà soát và xử lý cụ thể cho trường hợp đó. Việc này nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học”, ông Hoàn khẳng định.

son00166-min.jpg
Nhiều trường ĐH phía Nam rà soát kết quả trúng tuyển bằng IELTS

Tuy nhiên, vị hiệu trưởng này cũng thừa nhận thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu dữ liệu tổng thể. Ông cho biết, quá trình rà soát rất khó bởi các cơ sở đào tạo không có đầy đủ nguồn dữ liệu để đối chiếu. Trong khi đó, đơn vị cấp chứng chỉ chỉ cung cấp thông tin cho người dự thi.

“Những người được tăng điểm chắc chắn sẽ gửi chứng chỉ mới, còn những người bị giảm điểm thì thường không nộp lại”, ông Hoàn nêu thực tế.

Tương tự, đại diện Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho biết, hiện nhà trường đang tiến hành rà soát các trường hợp thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển vào năm 2025, cũng như các sinh viên tốt nghiệp dùng IELTS làm điều kiện đầu ra hoặc xét tốt nghiệp.

Theo vị này, nhà trường sẽ rà soát kỹ những trường hợp có khả năng bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn tất, trường sẽ chủ động liên hệ với thí sinh để xem xét hướng xử lý phù hợp.

Thống kê ban đầu cho thấy, số lượng thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển vào trường chỉ gần 200 trường hợp mỗi năm. Còn với đầu ra, đa phần sinh viên thi chứng chỉ VSTEP, B1. Về hướng xử lý, đại diện nhà trường cho hay nếu có trường hợp bị giảm điểm, trường sẽ chờ hướng dẫn thống nhất từ Bộ GD&ĐT.

Đại diện các trường: Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Bách Khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM cũng cho biết nhà trường đang theo dõi thông tin liên quan và cân nhắc việc rà soát các thí sinh đã sử dụng điểm IELTS để xét tuyển vào năm 2025.

Nhiều bài thi IELTS thay đổi điểm

Trước đó vào tối 12/11, nhiều thí sinh ở Việt Nam thi IELTS phản ánh nhận được thư từ Hội đồng Anh và IDP liên quan đến việc cập nhật kết quả bài thi IELTS. Các đơn vị tổ chức thông tin, vì vấn đề kỹ thuật nên điểm số của các thí sinh này được trả không chính xác.

Về nguyên nhân của sự việc trên, tổ chức IELTS cho hay đây là “sự cố kỹ thuật nội bộ”, không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công an ninh mạng nào. Chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu bị ảnh hưởng sau sự việc này. Hiện sự cố đã được khắc phục và các biện pháp bảo vệ bổ sung đã được áp dụng nhằm ngăn chặn sự cố tái diễn.

07da3c769f402b1e7251-5762-4911.jpg
Học sinh TPHCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phạm Nguyễn

Với các trường hợp thí sinh nhận được thông tin điều chỉnh điểm, điểm số được điều chỉnh là điểm số cuối cùng. Phiếu điểm cũ của thí sinh sẽ không còn giá trị sử dụng.

"Nếu thí sinh cần tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích cho các cơ sở giáo dục, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ”, đơn vị này cho biết.

Tổ chức IELTS cũng đề xuất hai phương án giải quyết cho thí sinh bị ảnh hưởng, bao gồm: Hoàn lệ phí thi hoặc được thi lại miễn phí. Hạn chót thí sinh xác nhận là trước ngày 1/5/2026.

Dù theo hình thức nào, các trường hợp sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi nhận thông tin.

Anh Nhàn
#Sự cố kỹ thuật thi IELTS #Ảnh hưởng đến kết quả thí sinh #Rà soát dữ liệu và quyền lợi thí sinh #Thách thức trong xác minh điểm IELTS #Chính sách xét tuyển và tốt nghiệp bằng IELTS #Quản lý và đối chiếu dữ liệu chứng chỉ IELTS #Vai trò của Bộ Giáo dục trong kiểm tra điểm IELTS #Ảnh hưởng của sai lệch điểm IELTS đến tuyển sinh #Tác động của lỗi kỹ thuật đến hệ thống giáo dục #Quy trình xử lý và cập nhật điểm IELTS

Xem thêm

Cùng chuyên mục