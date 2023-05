Loạt dự án bất động sản bị 'đứng hình' được TPHCM gỡ vướng thế nào?

TPO - Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đang thực hiện giải quyết 73 kiến nghị, trong đó có các vướng mắc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, miễn tiền sử dụng đất, rà soát quá trình xử lý đất... tại một số dự án nhưng chưa có kết quả cuối cùng.

Đã báo cáo UBND TPHCM

Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM vừa có văn bản báo cáo kết quả giải quyết 101 kiến nghị liên quan đến 96 dự án bất động sản trên địa bàn. Theo đó, Sở này đã giải quyết được 10 kiến nghị.

Cụ thể, đối với giai đoạn 3 dự án Saigon Centre của Keppel Land, Sở Tài nguyên Môi trường đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM về việc điều chỉnh hồ sơ gia hạn thời gian thuê đất.

Tại dự án Cao ốc văn phòng Park IX ở quận Tân Bình do Công ty CP Địa ốc Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9 làm chủ đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường đã có công văn báo cáo UBND TPHCM chấp thuận cho thuê phần đất hơn 90 m2 tăng thêm.

Đối với các kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành, Sở Tài nguyên Môi trường đã có công văn trình UBND TPHCM xem xét, chấp thuận cho công ty nhận chuyển nhượng phần diện tích 23.100 m2 đất nông nghiệp để thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội Tân Kiên tại huyện Bình Chánh.

Về việc tiếp tục thực hiện dự án khu C - Khu nhà ở Đài phát sóng Phát thanh Quán Tre quận 12 của Công ty TNHH Emico Sài Gòn, Sở Tài nguyên Môi trường cho hay, Sở Xây dựng đã có tờ trình chấp nhận chủ trương đầu tư hồi năm 2016, đến tháng 3/2017, UBND TPHCM cũng đã chấp thuận đầu tư dự án.

Với kiến nghị xây dựng Khu nhà ở trung tâm thương mại và siêu thị Đông Nam quận Tân Phú của Công ty CP Dệt Đông Nam, Sở Tài nguyên Môi trường đã có công văn kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận cho công ty được chuyển mục đích sử dụng 56.157 m2 đất để thực hiện dự án.

Tiếp tục... chờ

Với dự án căn hộ The Botanica quận Tân Bình, Công ty Savico kiến nghị được cho phép chuyển nhượng các căn hộ đã hoàn tất xây dựng. Sở Tài nguyên Môi trường đã cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư hai đợt trong năm 2017 và 2018.

Trong khi đó, Công ty CP Sinh thái Văn hóa Vĩnh Lộc kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND TPHCM hủy bỏ hoặc điều chỉnh quyết định thu hồi đất đối với dự án Khu sinh thái Văn hóa hồ Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh). Sở Tài nguyên Môi trường đã có công văn báo cáo từ tháng 10/2021 nhưng đến nay UBND TPHCM chưa có quyết định.

Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, đang tạm dừng giải quyết 7 kiến nghị. Theo đó, các dự án Diamond Lotus Lake View và dự án khu phức hợp Green Park Estate (cùng thuộc quận Tân Phú) sẽ được xem xét giải quyết sau khi có nghị quyết thay thế Nghị quyết 54.

Liên quan đến quyết định giao đất đối với dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Lý và dự án Khu nhà ở Him Lam (cùng ở TP Thủ Đức), Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, cả hai đều nằm trong dự án hạ tầng kỹ thuật chính khu dân cư Bắc Rạch Chiếc do Công ty CP Địa ốc 10 làm chủ đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thụ lý, chưa có kết luận điều tra.

Sở Tài nguyên Môi trường khẳng định, đến nay, trong số 101 kiến nghị do Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) gửi đến, Sở Tài nguyên Môi trường đang thực hiện giải quyết 73 kiến nghị, trong đó có các vướng mắc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, miễn tiền sử dụng đất, rà soát quá trình xử lý đất... tại một số dự án của Novaland, Nam Long, Hưng Thịnh, Sunshine...