Khát nguồn cung nhà phố liền kề khu vực TP.HCM

Mặc dù nguồn cung rất khan hiếm nhưng nhu cầu càng ngày càng tăng nhanh khiến bất động sản nhà phố liền kề tăng giá không ngừng. Chính vì vậy phân khúc nhà phố liền kề tầm trung đang tạo nên cơn sốt hiện nay, thu hút lượng lớn nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm.

Nhu cầu nhà liền thổ tại TP.HCM tăng 7 lần

Nhu cầu của người dân khu vực Thành phố Hồ Chí Minh về loại hình nhà ở liền thổ chưa bao giờ thấp. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, nhu cầu nhà liền thổ đã tăng gần 7 lần so với một thập kỷ trước, kéo theo giá bán tăng tương ứng. Thậm chí trong quý IV/2023, giá bán trung bình của loại hình nhà ở này có lúc chạm mốc 350 triệu đồng/m2 (1). Nguyên nhân cho mức giá kỷ lục này đến từ việc nguồn vốn đầu tư ồ ạt rót vào xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cho các khu vực mật độ dân số thấp những năm gần đây, khiến thị trường đất nền tại các khu vực phụ cận TP Hồ Chí Minh leo thang. Có thể nói đòn bẩy này đã giúp bất động sản thành phố sôi động trở lại sau một thời gian kinh tế ảm đạm.

Hơn nữa, khi quỹ đất trung tâm càng ngày càng thu hẹp và giá bán quá cao, nhà đầu tư sẵn sàng mở rộng phạm vi tìm kiếm đến các khu vực lân cận trung tâm TP.HCM như thành phố Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh để tiếp cận các bất động sản có không gian lớn, thoáng mát hơn và phù hợp với ngân sách. Nhờ ưu điểm không gian rộng rãi thoáng đạt, nhà liền thổ là lựa chọn hàng đầu cho các đại gia đình đa thế hệ cùng nhau sinh sống và hưởng lợi từ các tiện ích hạ tầng đô thị chung.

Một trong những loại hình nhà liền thổ cũng đang rất hot hiện nay đó chính là Nhà liền kề. Theo báo cáo của Savills Việt Nam, tính đến thời điểm cuối năm 2023 tổng lượng cung biệt thự/nhà liền kề chỉ khoảng 771 căn (2) trên quy mô thành phố 10 triệu dân. Trong đó, 78% nguồn cung tập trung ở phân khúc giá 30 tỷ đồng/căn. Chỉ 13% có giá dưới 10 tỷ đồng/căn nhưng phần lớn phân bổ ở phía Đông TP.HCM (3). Có thể nói phân khúc dưới 10 tỷ tại thị trường Tây Nam TP.HCM đang khát nguồn cung nhất.

Điểm sáng trong phân khúc nhà phố liền kề khu Tây Nam TP.HCM

Phát triển bởi Gamuda Land - thương hiệu Bất động sản hàng đầu Malaysia với gần 20 năm kinh nghiệm phát triển Khu đô thị và các dự án nhà ở tại Việt Nam, The Meadow là dự án nhà phố liền kề mới nhất và là điểm sáng của thị trường Tây Nam TP.HCM trong nửa đầu năm nay. Với nhiều tiện ích nổi bật và chất lượng chuẩn quốc tế bên cạnh mức giá dễ tiếp cận với đại đa số gia đình trẻ, The Meadow thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư và cư dân tương lai.

The Meadow tọa lạc trên trục đường giao thông huyết mạch, dễ dàng kết nối đến trung tâm quận 1 và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đặc biệt, dự án nằm gần với trục đường Vành Đai 3 sắp hình thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các vùng trọng điểm kinh tế miền Tây Nam Bộ. Ngoài ra, The Meadow còn sở hữu hệ thống tiện ích ngoại khu trải rộng 360 độ xung quanh, phục vụ nhu cầu đa dạng các đại gia đình đa thế hệ. Nằm gần các khu công nghiệp trọng điểm, các bệnh viện tuyến đầu, trường học và khu mua sắm, The Meadow tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên trong gia đình có thể học tập, làm việc, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tận hưởng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm.

Bên cạnh vị trí đắc địa của mình, điểm độc đáo của The Meadow còn đến từ quy hoạch với mật độ mảng xanh chiếm đến 63%, được thiết kế thành 10 khu vực tiện ích: khu clubhouse đặc quyền, vườn mưa, lối đi bộ thư giãn và trị liệu, khu vực BBQ, khu vui chơi cho trẻ em và sân bóng rổ, đường chạy bộ sức khỏe, vườn trồng trọt và khu vực dành riêng cho thú cưng,...

Điểm nhấn đặc biệt của The Meadow còn đến từ vật liệu gạch bông gió - một trong những nguồn cảm hứng chính cho thiết kế, được chủ đầu tư nghiên cứu lựa chọn kỹ lưỡng để áp dụng trong hàng loạt các dự án xanh. Không chỉ giúp chấm phá thêm nét truyền thống mềm mại cho không gian sống, vật liệu đặc biệt này còn giúp tối ưu ánh sáng không khí lưu thông vào không gian, giúp gia chủ tiết kiệm năng lượng và chi phí.

The Meadow còn là kết tinh của tầm nhìn - sứ mệnh của Gamuda Land trong việc kiến tạo cộng đồng dân cư bền vững. Nơi đây là môi trường an toàn lành mạnh cho mọi thế hệ cùng nhau phát triển và vun đắp cuộc sống hạnh phúc.

Trong bối cảnh thị trường TP.HCM nói chung và khu vực Tây Nam thành phố nói riêng đang khan hiếm nguồn cung nhà phố khép kín, tiềm năng đầu tư sinh lời của The Meadow là vô cùng lớn. Đặc biệt hơn, ưu thế pháp lý đảm bảo cũng như tính bền vững trong thiết kế càng khẳng định thêm sức hút mạnh mẽ của dự án nhà phố sinh thái The Meadow đối với các nhà đầu tư và các gia đình mong muốn nâng tầm không gian sống, ươm mầm những hạnh phúc.