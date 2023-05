Sàn HoSE đóng cửa trễ 4 phút, 'mưa' cổ phiếu bất động sản tăng trần

Thị trường khởi sắc ngay giờ mở cửa, đà tăng tiếp tục được củng cố khi thanh khoản liên tục gia tăng. Nhóm vốn hóa lớn hồi phục mạnh mẽ, với 26/30 cổ phiếu tăng giá. Trong đó, cổ phiếu ngân hàng là những đầu kéo tích cực nhất, riêng VCB đóng góp gần 4 điểm. BID, TCB, STB cũng trong nhóm dẫn dắt thị trường.

Tuy nhiên, sự trở lại của nhóm ngân hàng, hay nhìn chung là cổ phiếu lớn, rổ VN30 chưa đủ khiến thị trường chung sôi động hơn. Giá trị giao dịch của toàn rổ VN30 mới đạt 3,786 tỷ đồng, chỉ chiếm khoảng 30% toàn sàn HoSE.

Dòng tiền vẫn ưu ái cổ phiếu nhỏ, vừa, đổ mạnh vào nhóm chứng khoán, bất động sản. Tại nhóm chứng khoán, BVS tăng trần. PSI, HBS, EVS, SHS, WSS, IVS... tăng từ 5% trở lên. Cổ phiếu chứng khoán ngập sắc xanh. SSI thanh khoản cao nhất toàn thị trường, với giá trị 629 tỷ đồng.

Nhóm bất động sản nhận “mưa” cổ phiếu tăng trần, chủ yếu là các mã nhỏ, vừa tập trung trên HNX, UPCoM: NHA, BAX, BII, XDC, BOT, PEN, V21, VC7, TDC, EVG, LIG. Trong khi đó, NVL giảm mạnh 4,4%, là mã giao dịch tiêu cực nhất phiên hôm nay. DIG cũng bị bán mạnh, kết phiên giảm 1,05%. Thanh khoản DIG, NVL lần lượt đứng thứ 2,3 toàn sàn, giao dịch trên 500 tỷ đồng.

Vừa qua, cổ đông lớn của Novaland (Novagroup) liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu NVL. Đến nay, Novagroup lại đăng ký bán tiếp gần 70 triệu cổ phiếu NVL, nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10/5 đến ngày 8/6, bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Tháng 4 vừa qua, Novagroup đã bị giải chấp gần 6 triệu cổ phiếu NVL.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,13 điểm (1,26%) lên 1.053,44 điểm. HNX-Index tăng 3,12 điểm (1,5%) lên 210,92 điểm. UPCoM-Index tăng 0,82 điểm (1,06%) lên 78,38 điểm. Thanh khoản khởi sắc, với giá trị khớp lệnh HoSE gần 9.470 tỷ đồng. Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, giá trị chỉ còn 14 tỷ đồng trong phiên hôm nay. CTG, HAH, DPM, KBC... là những mã bị bán bán mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, SSI, HPG, VNM được mua ròng mạnh nhất.

Ngày 8/5, nhà đầu tư phản ánh, thời gian giao dịch trong các phiên của HoSE chậm so với thời gian thực. Khách hàng đặt lệnh vào sàn HoSE và bảng giá hiển thị thông tin không đúng thời gian quy định. Trong thông báo gửi đến khách hàng đầu giờ, nhiều công ty chứng khoán cho biết, nguyên nhân do dữ liệu từ HoSE bị trễ 4 phút so với thời gian thực. Theo đó, sàn HoSE đóng cửa sau khoảng 4 phút, phiên giao dịch thỏa thuận kết thúc vào khoảng 15h 4 phút.