Loạt doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính, cổ phiếu bị kiểm soát

TPO - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa nhắc nhở các công ty chậm nộp báo cáo tài chính quý I vừa qua. Một số doanh nghiệp trong nhóm này cũng chưa công bố báo cáo kiểm toán 2022, cổ phiếu chuyển diện kiểm soát.

Đến hết thời hạn theo quy định, HoSE vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý 1 của 4 công ty, gồm: Nhựa Đông Á (DAG), Đầu tư Hải Phát (HPX), Apax Holdings (IBC) và Gỗ Trường Thành (TTF). HoSE đề nghị các công ty này khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Theo quy định, tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Trường hợp doanh nghiệp là công ty mẹ của tổ chức khác, hoặc đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, đến nay, HPX, IBC cũng chưa nộp, cổ phiếu vừa bị chuyển từ diện cảnh báo sang kiểm soát. Cũng vì lý do chậm nộp báo cáo tài chính, TGG (The Golden Group), ABS ( Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận), LDG (Đầu tư LDG), AGM (Xuất nhập khẩu An Giang) và TVB của (Chứng khoán Trí Việt)... bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát.

Các doanh nghiệp trên đã có phản hồi về việc chậm nộp báo cáo kiểm toán. Trong đó, Hải Phát cam kết phối hợp với đơn vị kiểm toán để công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 trước ngày 20/5 tới. Ngày 31/3, tại đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường lần 2, Hải Phát đã xin ý kiến và được cổ đông thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán. Đến ngày 24/4, Hải Phát đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán CPA Vietnam.

Chứng khoán Trí Việt cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật, công ty sẽ công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022. “Sau sự kiện pháp lý liên quan tới cựu Chủ tịch Phạm Thanh Tùng, công ty đã thực hiện đổi người đại diện pháp luật sang bà Trần Thị Rồng. Hồ sơ thay đổi đang trong quá trình xử lý. Do phía kiểm toán yêu cầu báo cáo tài chính năm 2022 phải được người đại diện pháp luật ký, nên công ty chưa có báo cáo đã kiểm toán”, doanh nghiệp giải trình.