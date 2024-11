Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay

TPO - Trước xu hướng giá dầu thế giới giảm trong những ngày gần đây, từ 15h chiều nay (14/11), giá xăng dầu trong nước đều giảm từ 247 - 385 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ RON 95-III ở mức 247 đồng/lít, về còn 20.607 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 292 đồng/lít, về còn 19.452 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 344 đồng/lít, về còn 18.573 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 306 đồng/lít, về mức 18.988 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 385 đồng/kg, về còn 16.099 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 21 lần, giảm 24 lần.

Hiện tại, dư địa Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn, do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất tiếp tục áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg... trong năm 2025.

Từ năm 2026, thuế bảo vệ môi trường dự kiến quay về mức trần, theo quy định là xăng (trừ etanol) là 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít; dầu hỏa là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg.

Với sản lượng tiêu thụ xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2025 tương đương năm nay, Bộ Tài chính ước tính, ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 44.224 tỷ đồng (gồm hơn 40.204 tỷ đồng giảm thuế bảo vệ môi trường và hơn 4.020 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng).

Trên thị trường thế giới, giá dầu liên tục giảm trong những ngày gần đây. Giá dầu thô WTI giao dịch sáng 14/11 ở mức 68,11 USD/thùng, giảm 0,32 USD/thùng so với giá ngày hôm qua, tương ứng giảm 0,47%. Dầu Brent ở mức 72 USD/thùng, giảm 0,27 USD/thùng.