Khu Thương mại tự do Đà Nẵng: Hạ tầng logistics hiện đại là yếu tố then chốt

TPO - Theo các chuyên gia, để thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho Khu Thương mại tự do Đà Nẵng thì việc đầu từ vào hạ tầng logistics hiện đại là yếu tố then chốt. Điều này không chỉ bao gồm cảng biển và sân bay, mà còn là hệ thống giao thông kết nối, kho bãi, và các trung tâm phân phối tiên tiến. Hạ tầng đồng bộ và hiện đại sẽ giúp giảm chi phí lưu kho, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu thương mại tự do.