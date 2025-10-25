Loạt ca sĩ bị cấm hát ở TPHCM

TPO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành Công văn số 69-CV/BTGDVTU gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM, Thành đoàn, Hội đồng Lý luận - phê bình văn học nghệ thuật TPHCM và các cơ quan báo chí trên địa bàn về việc định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Không mời nghệ sĩ lệch chuẩn biểu diễn tại TPHCM

Trong công văn số 69-CV/BTGDVTU Về đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nêu thời gian gần đây xuất hiện nhiều biểu hiện đáng lo ngại trong đời sống âm nhạc, đặc biệt là trong giới ca sĩ, rapper trẻ. Nhiều ca khúc phát hành, biểu diễn và lan tỏa trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, thiếu chuẩn mực, làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục.

Một số tác phẩm bị chỉ rõ có ca từ cẩu thả, phô trương lối sống buông thả, thậm chí thể hiện thái độ ngạo mạn, thiếu văn minh, thiếu đạo đức nghề nghiệp và không tôn trọng khán giả hay cổ xúy sử dụng chất cấm, lối sống buông thả, giang hồ, tệ nạn xã hội.

Hàng loạt ca sĩ, rapper đang bị gọi tên Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với phần biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, Gducky với Miền mộng mị, CLME của Hoàng Tôn - Andree - Tinle), Andree với Kẹo, Bray - Đạt G với Cao ốc 20, Andree và Bình Gold với Em iu…

"Những biểu hiện âm nhạc như trên làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, thẩm mỹ nghệ thuật, chuẩn mực ứng xử văn hóa, ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động lệch chuẩn, nhất là trong giới trẻ và cái nhìn của công chúng về hình ảnh người nghệ sĩ", công văn nêu.

Thực trạng cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp, Hội đồng Lý luận - phê bình văn học nghệ thuật, cơ quan báo chí và giới văn nghệ sĩ nhằm kịp thời định hướng, chấn chỉnh, xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, nhân văn, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cân nhắc “không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TPHCM".

Công văn cũng đề nghị Sở tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung các hoạt động biểu diễn, sáng tác, phát hành sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là thể loại rap và nhạc lan truyền trên mạng xã hội.

Các chương trình âm nhạc tại phòng trà, sự kiện xã hội hóa hoặc không gian công cộng phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực văn hóa.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Thanh tra TPHCM để xử lý, xử phạt các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn và quảng bá sản phẩm phi văn hóa, xử lý các nhạc phẩm phản cảm, lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tiêu cực. Ngoài ra cần có sự biểu dương, khen thưởng nghệ sĩ có sáng tác hay, lan tỏa giá trị văn hóa, xây dựng lối sống lành mạnh.

Jack và hàng loạt rapper, ca sĩ bị gọi tên.

Định hướng sáng tác, thẩm mỹ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp

Đối với Hội Âm nhạc TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy yêu cầu tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, định hướng sáng tác và biểu diễn đảm bảo chuẩn mực, nhằm nâng cao ý thức văn hóa, trách nhiệm xã hội cho hội viên, nhất là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ.

Công văn khuyến khích Hội tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm trao đổi về Văn hóa ứng xử trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc, qua đó “định hình thẩm mỹ nghệ thuật, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ trong đời sống âm nhạc.

Hội Âm nhạc TPHCM được đề nghị tăng cường công tác kết nạp hội viên là nghệ sĩ tự do đang hoạt động trên địa bàn, giúp định hướng sáng tác, biểu diễn đúng đắn cho lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị Hội đồng Lý luận - phê bình văn học nghệ thuật Thành phố phát huy vai trò định hướng, phản biện, thẩm định chuyên môn, đồng thời có các bài viết, công trình nghiên cứu và tọa đàm về thực trạng ngôn ngữ, ca từ, hành vi ứng xử trong âm nhạc hiện nay.

Công văn cũng nhấn mạnh Hội đồng cần kịp thời phê bình, phân tích các biểu hiện lệch chuẩn, phản cảm trong sáng tác và biểu diễn, góp phần điều chỉnh, định hướng tư duy thẩm mỹ đúng đắn cho giới nghệ sĩ và công chúng. Đồng thời, Hội có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng sáng tác, biểu diễn nghệ thuật.

Sau cùng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tại TPHCM tăng cường các bài viết, chuyên trang, chuyên mục nhằm định hướng thẩm mỹ nghệ thuật, nâng cao nhận thức văn hóa, góp phần xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với công chúng và xã hội.

“Kịp thời phản biện, phê phán những sản phẩm, hành vi lệch chuẩn, đi ngược lại giá trị văn hóa, đạo đức để xây dựng môi trường văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, nhất là giới trẻ”, công văn nêu.