Loạn giá thịt lợn

TPO - Trong khi giá heo (lợn) hơi giảm, giá thịt bán lẻ tại các chợ dân sinh vẫn neo cao khiến người tiêu dùng lo lắng. Việc TPHCM nghiên cứu triển khai sàn giao dịch thịt heo được kỳ vọng sẽ tạo kênh mua bán minh bạch, ổn định cung cầu và bảo đảm quyền lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.

Giá thu mua giảm, giá bán lẻ vẫn cao

Những ngày gần đây, dù giá heo hơi có xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ nhưng giá thịt heo bán lẻ tại nhiều chợ dân sinh ở TPHCM vẫn giữ ở mức cao. Như thịt ba rọi vẫn 160.000 đồng/kg, nạc dăm 157.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg.

“Tôi nghe nói heo hơi giảm giá nhưng ra chợ hỏi thì tiểu thương bảo giá vẫn vậy, thậm chí có loại ở siêu thị lên tới 230.000 - 254.000 đồng/kg. Do lo dịch bệnh nên tôi cũng hạn chế mua thịt heo, chuyển sang thịt gà hoặc hải sản giá rẻ hơn mà lại yên tâm” - chị Minh Lan (ngụ phường Bàn Cờ, TPHCM) cho biết.

Thịt heo tại chợ đầu mối về nhiều, giá heo hơi ở mức khoảng 52.000 đồng/kg

Ở miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giảm 1.000 đồng. Tại TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, giá giảm còn 52.000 đồng/kg. Ở chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến 60.000 - 63.000 đồng/kg.

Hiện tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ mỗi đêm đạt hơn 5.000 con, cao hơn trung bình các tháng trước. Giá thịt bán lẻ cũng giảm mạnh: Sườn non còn khoảng 125.000 đồng/kg, ba rọi 105.000 đồng/kg, các loại thịt khác từ 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Bà Ngọc Giàu - kinh doanh thịt heo - thừa nhận, sức mua thịt heo giảm rõ rệt do người dân thắt chặt chi tiêu, trong khi nguồn cung trong nước và hàng nhập khẩu đều tăng.

Heo hơi giảm giá nhưng giá bán lẻ vẫn đứng yên do chi phí vận chuyển, nguồn cung...

Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, TPHCM với hơn 14 triệu dân là thị trường tiêu thụ thực phẩm lớn nhất cả nước. Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu thịt tăng từ 15-20% so với ngày thường. Do đó, việc đảm bảo nguồn cung ổn định là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng Nai hiện cung cấp khoảng 40-45% lượng heo mỗi ngày cho TPHCM, giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng.

Thí điểm sàn giao dịch từ đầu tháng 12

Trước tình hình giá cả và chuỗi cung ứng còn nhiều bất cập, Sở Công Thương TPHCM vừa trình UBND TPHCM báo cáo kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xây dựng sàn giao dịch thịt heo.

Theo đó, TPHCM có đủ điều kiện triển khai thí điểm với quy mô thị trường hơn 25.000 tỷ đồng/năm, cùng hệ thống hai chợ đầu mối hoạt động ổn định và năm nhà máy giết mổ công nghiệp. Thành phố cũng đã áp dụng truy xuất nguồn gốc và có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia chương trình bình ổn giá. TPHCM cũng đã triển khai thành công truy xuất nguồn gốc. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia bình ổn thị trường và cơ chế đặc thù về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tạo nền tảng thuận lợi để vận hành sàn giao dịch hiệu quả.

Từ năm 2019, Sở Công Thương đã phối hợp các sở, ban ngành, doanh nghiệp và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam nghiên cứu mô hình giao dịch thịt heo. Mục tiêu là xây dựng phương thức giao dịch hiện đại, có truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm quyền lợi của cả người chăn nuôi và người tiêu dùng.

TPHCM chuẩn bị thành lập sàn giao dịch thịt heo vào đầu tháng 12, giúp minh bạch nguồn gốc và ổn định giá cho người dân.

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho rằng, việc hình thành sàn giao dịch sẽ giúp khắc phục các hạn chế trong chuỗi cung ứng như chi phí lưu thông cao, thiếu minh bạch giá, khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Khi đi vào hoạt động, sàn được kỳ vọng sẽ giảm chi phí trung gian, tăng hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần bình ổn thị trường, hạn chế đầu cơ, thao túng giá.

Theo kế hoạch, mô hình sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm giao dịch trong năm 2025; thí điểm giao dịch thịt heo qua sàn từ ngày 1/12/2025 và đánh giá kết quả để báo cáo UBND TPHCM trước thời điểm 31/3/2026. Các sở, ban ngành như Nông nghiệp, Môi trường, Tài chính và An toàn thực phẩm sẽ phối hợp trong việc kiểm soát chất lượng, kiểm tra vệ sinh thú y, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.

Theo các chuyên gia, TPHCM hiện là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước. Trung bình mỗi ngày, người dân thành phố sử dụng khoảng 9.000 con heo trong ngày thường và 10.000 con vào cuối tuần. Dù thị trường đạt quy mô 25.000 tỷ đồng mỗi năm nhưng hơn 85% giao dịch hiện vẫn thông qua thương lái - nhóm có khả năng chi phối giá cả khiến người chăn nuôi và người tiêu dùng đều ở thế bị động.

Thực tế, việc giết mổ thủ công, chất lượng sản phẩm không đồng đều, quy chuẩn thiếu thống nhất vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Khi sàn giao dịch thịt heo tại TPHCM vận hành, đây sẽ là sàn đầu tiên trong cả nước mở ra hướng đi mới cho việc quản lý và phân phối thực phẩm tươi sống, giúp minh bạch nguồn gốc và ổn định giá cho người dân.