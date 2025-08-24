Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lộ diện 'quái thú' tham gia bảo vệ Đại lễ 80 Quốc khánh

Minh Đức
Hải Đường
TPO - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã triển khai hàng loạt thiết bị kỹ thuật tối tân để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80). Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó Phòng Kỹ thuật bảo vệ giữ vai trò nòng cốt, mũi nhọn.

Ngay từ cuối năm 2024, đơn vị đã đưa nhiệm vụ bảo vệ A80 vào chương trình công tác trọng tâm năm 2025; triển khai khảo sát toàn diện địa điểm tổ chức, nơi lưu trú, điểm dừng nghỉ và các khu vực trọng yếu để xây dựng phương án bảo vệ chi tiết. Các đội nghiệp vụ thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, đồng thời tổ chức luyện tập xử lý nhiều tình huống giả định nhằm bám sát thực tế.

screen-shot-2025-08-24-at-151605.png
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vận hành robot có khả năng xử lý đa nhiệm vụ.

Trên cơ sở phương án được phê duyệt, Phòng Kỹ thuật bảo vệ huy động 100% quân số, đồng thời đề xuất tăng cường lực lượng từ nhiều đơn vị phối hợp như: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội… để đảm bảo triển khai đồng bộ, chặt chẽ.

8bd7fe5e-e1e3-42cc-8e30-57018a9b95bd.jpg
1d256395-df1d-4ef1-b714-c990171e6fb0.jpg
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tập huấn phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra trong nhà.

Thượng tá Đỗ Thị Anh Cúc – Trưởng phòng Kỹ thuật bảo vệ nhấn mạnh: “Rút kinh nghiệm từ những sự kiện lớn như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hay 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đơn vị tiến hành rà soát kỹ lưỡng từng vị trí, từng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; đồng thời huy động tối đa các phương tiện hiện đại, bố trí lực lượng thành nhiều lớp, nhiều tầng, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, đồ vật ra vào khu vực bảo vệ. Chúng tôi quán triệt phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra sai sót, bị động, bất ngờ”.

afcf9848-b075-4797-b73c-cb085921f231.jpg
498598b6-e04d-4652-a9e7-c97d31f9791a.jpg
Tập huấn các tình huống xảy ra ngoài trời.

Song song với việc chuẩn bị phương tiện, thiết bị, đơn vị đặc biệt chú trọng đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo 100% lực lượng thành thạo trong sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại. Các kịch bản xử lý tình huống phức tạp như phát hiện và xử lý vật nổ, chất phóng xạ, chất độc hóa học… đều được xây dựng và luyện tập kỹ lưỡng.

Thượng tá Đào Viết Thuận – Đội trưởng Đội Kỹ thuật bảo vệ 1, chia sẻ: “Việc luyện tập thường xuyên giúp nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Tất cả nhằm bảo đảm không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất”.

c50316ad-5a92-4a43-9334-c56f7083cef1.jpg
ef03e985-d655-4c79-80db-856de6e61191.jpg
Nhiều thiết bị tối tân được sử dụng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ kỷ niệm.

Không chỉ tập trung vào nghiệp vụ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được đặt lên hàng đầu. CBCS tham gia bảo vệ được quán triệt tinh thần “cương quyết nhưng hòa nhã” – vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vừa tận tình hướng dẫn Nhân dân, tạo dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Cảnh vệ CAND.

Minh Đức
Hải Đường
#bảo vệ đại lễ A80 #công nghệ an ninh tối tân #robot xử lý tình huống #đội kỹ thuật bảo vệ #an ninh quốc gia #tập huấn phòng chống khủng bố #thiết bị kỹ thuật hiện đại #đảm bảo an ninh lễ kỷ niệm #phòng ngừa rủi ro an ninh #cảnh vệ CAND

