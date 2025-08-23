Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Livestream lừa bán đá thô đục ra có đá qúy, nhóm đối tượng ở Lào Cai cuỗm 10 tỷ đồng

Đức Anh
TPO - Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức livestream bán đá “đổ thạch”. Nhóm này đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền lên tới khoảng 10 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tháng 7/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức lừa đảo trực tuyến. Thủ đoạn của chúng là rao bán các cục đá thường, quảng bá gian dối rằng bên trong có chứa đá quý. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ tham gia đấu tranh.

gen-h-a2-254968.jpg
Nhóm đối tượng thuê nhà để tổ chức livestream. Ảnh: Quỳnh Trang

Đến ngày 21/8, Ban chuyên án đồng loạt triển khai tấn công vào các địa điểm mà nhóm đối tượng thuê nhà để tổ chức livestream.

Lực lượng công an đã bắt giữ và vận động đầu thú tổng cộng 11 đối tượng, trong đó có Hoàng Quốc Trị (SN 1993), Hoàng Văn Giang (SN 2000), Hoàng Văn Thứ (SN 1991) cùng nhiều đồng phạm khác, đều trú tại Lào Cai.

gen-h-a1-110018.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Quỳnh Trang

Một ngày sau, hai đối tượng Triệu Văn Trúc (SN 1991) và Lăng Văn Liêm (SN 1991) đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi liên quan đến đường dây lừa đảo này.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Văn Giang là người lập và quản trị kênh Youtube “Đá quý cổng trời An Phú”, sau đó bàn bạc với Hoàng Văn Thứ tổ chức các buổi phát trực tiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thứ phụ trách thuê địa điểm, mua thêm ba kênh Youtube khác và chuẩn bị phương tiện, tài khoản ngân hàng, công cụ hỗ trợ. Nhóm này còn thuê một quán karaoke cũ ở xã Tằng Loỏng (Lào Cai) để làm “xưởng” livestream.

Trong khi đó, Hoàng Quốc Trị mượn kênh “Đá quý cổng trời An Phú” của Giang để tự tổ chức livestream tại địa chỉ khác ở phường Lào Cai. Các đối tượng thuê nhiều người trẻ trực tiếp thực hiện việc phát sóng, đọc kịch bản, tương tác với khán giả. Tất cả được dàn dựng nhằm tạo niềm tin cho người xem.

gen-h-a3-601629.jpg
Nhóm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 10 tỷ đồng từ nhiều bị hại ở nhiều địa phương. Ảnh: Quỳnh Trang

Thủ đoạn mà nhóm sử dụng là lấy các viên đá thường, thậm chí không có giá trị, rồi quảng cáo là “đá thô có chứa ruby bên trong”.

Chúng đưa ra cam kết: nếu người mua đập đá (gọi là “đổ thạch”) mà tìm thấy đá quý đủ trọng lượng, nhóm sẽ mua lại với giá cao. Để tạo lòng tin, chúng còn sử dụng khoảng 70 tài khoản Youtube ảo tham gia các phiên livestream, đóng giả khách hàng mua đá, ra giá cao, thúc đẩy tâm lý đám đông.

Trên thực tế, các viên đá khi “đổ thạch” đều không có hoặc chỉ có mảnh nhỏ, không đủ điều kiện như đã cam kết. Người mua rơi vào bẫy, mất tiền nhưng không thể bán lại. Với thủ đoạn này, nhóm đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 10 tỷ đồng từ nhiều bị hại ở nhiều địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Đức Anh
#Lào Cai #lừa đảo livestream #đá quý giả #đường dây lừa đảo #công an Lào Cai #đá thô chứa ruby #chiếm đoạt tiền

