Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Lisa - Quả Cầu Vàng 2026: Xử đẹp "hung thần", táo bạo ở after party

Thục Uyên

HHTO - Giải Quả Cầu Vàng (Golden Globes) là một trong những giải thưởng nghệ thuật nổi tiếng nhất hành tinh. Tại lễ trao giải năm nay, Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử chưa từng có của K-Pop khi được mời làm người trao giải chính thức.

Giải Quả Cầu Vàng (Golden Globes Awards) là giải thưởng do Hiệp hội báo chí quốc tế Hollywood (HFPA) bình chọn, diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những cống hiến trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Đây được xem là một trong những lễ trao giải thu hút người xem trực tuyến nhiều nhất toàn cầu.

g-apoipwuaapozy.jpg
Em út nhà BLACKPINK làm nên lịch sử vì đã "bingo" góp mặt tại chuỗi 3 giải thưởng danh giá nhất làng nghệ thuật - Quả Cầu Vàng, Oscar và Emmy.

Năm nay, Lisa (BLACKPINK) trở thành cái tên thu hút sự chú ý của khán giả toàn thế giới khi xuất hiện tại lễ trao giải nổi tiếng với tư cách là người trao giải. Không chỉ vậy, cô còn làm nên lịch sử khi không chỉ là nghệ sĩ người Thái đầu tiên góp mặt tại Quả Cầu Vàng, mà còn là idol K-Pop đầu tiên đảm nhiệm vai trò quan trọng này.

615692970-1385837446921242-3509061675324254524-n.jpg
g-axgm6wgaagjre.jpg
g-aqgktw8aaqlxx.jpg
Lisa "ăn trọn" khung hình của Getty Images với làn da căng bóng không tì vết.

Lisa sải bước trên thảm đỏ cùng nhạc nền là ca khúc Rockstar đã làm nên tên tuổi của cô. Main dancer nhà BLACKPINK "chặt đẹp" ống kính của Getty Images, nhận được nhiều lời khen với làn da căng bóng khỏe khoắn và phong thái tự tin. Lisa chọn thiết kế đen xuyên thấu vừa đủ đến từ Jacquemus để tôn lên nhan sắc tự nhiên thanh lịch.

Clip Glambot đang "gây bão" cõi mạng của Lisa nhờ thần thái ấn tượng, mạnh mẽ chuẩn girl boss.

Không chỉ là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Lisa còn tham gia với tư cách là một phần của The White Lotus 3 - bộ phim được đề cử đến 6 hạng mục tại Quả Cầu Vàng (bao gồm cho phim - diễn viên) và cũng đánh dấu lần ra mắt màn ảnh cô. Trong phim, giọng ca Money hóa thân thành một nhân viên khu nghỉ dưỡng tên Mook, nghĩa là "ngọc trai" trong tiếng Thái. Diễn xuất của Lisa nhận được phản ứng tích cực từ phía công chúng, bởi màn hóa thân tự nhiên và sinh động so với một idol "chéo sân".

g-bnexmwoaah7-u.jpg
Lisa cùng các diễn viên trong đoàn phim The White Lotus 3 tại Quả Cầu Vàng 2026.

Người đồng hành cùng Lisa trong khoảnh khắc trao giải cho hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất mảng truyền hình” chính là Priyanka Chopra - Hoa hậu Thế giới 2000. Hai đại diện nổi bật của châu Á nắm tay và còn có màn tương tác cực kỳ ăn ý trên sân khấu, khiến khán giả vừa “sốc visual” vừa không khỏi trầm trồ trước khí chất, sức hút áp đảo của cả hai.

g-beq0rwoaatvpx.jpg
g-beq0owcaaho18.jpg
Lisa và Priyanka Chopra cùng trao giải Quả Cầu Vàng 2026. Cả hai đã trở nên thân thiết trước đó khi cùng là Đại sứ toàn cầu của BVLGARI.

Trên sân khấu, Lisa lựa chọn một chiếc váy ánh bạc thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của nhà mốt Thom Browne. Thiết kế gây ấn tượng với sự kết hợp giữa chất liệu vải mỏng xuyên thấu và kết cấu hạt cườm đính kết tinh xảo, tôn lên vòng eo thon gọn của nữ idol. Kết hợp cùng lối trang điểm tông khói đậm, Lisa mang đến diện mạo quyến rũ, lại hóa "ỏn ẻn" ngượng ngùng cạnh "chị mẹ" Priyanka.

615038549-1196167915957533-7963464835430750371-n.jpg
Lisa còn có dịp tái ngộ và trò chuyện cùng Ariana Grande tại Quả Cầu Vàng 2026. Giọng ca 7 Rings luôn giữ mối quan hệ thân thiết với các cô gái nhà BLACKPINK.
lisa-111.jpg
Tại after party của lễ trao giải, Lisa gây sốc khi xuất hiện với chiếc đầm xuyên thấu của nhà mốt Enfants Riches Déprimés.
unnamed-10.jpg
Thục Uyên
#Lisa #BLACKPINK #Lisa BLACKPINK #Quả Cầu Vàng #Golden Globe Awards #Quả Cầu Vàng 2026 #Quả Cầu Vàng Lisa #Priyanka Chopra #Ariana Grande

Xem thêm

Cùng chuyên mục