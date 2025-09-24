Lĩnh 2 năm tù vì buôn bán khóa Huy Hoàng, Việt Tiệp giả

TPO - TAND khu vực 10 (Phú Thọ) vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Ngô Văn Chính về tội buôn bán hàng giả. Theo cáo trạng, Chính đã thu mua gần 300 ổ khóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, không rõ nguồn gốc, giấy tờ, rồi bày bán nhằm thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, tháng 9/2024, Chính tìm mua số lượng lớn sản phẩm khóa cửa giả nhãn hiệu Huy Hoàng và Việt – Tiệp từ một người không rõ lai lịch. Do ham rẻ, Chính đã nhập gần 300 sản phẩm với tổng giá mua gần 39 triệu đồng. Thực chất, đây là những hàng giả mạo quyền sở hữu công nghiệp, nhưng khi đưa ra thị trường lại được bày bán như hàng thật.

Cảnh sát kiểm tra, phát hiện khóa giả tại cửa hàng của Chính.

Toàn bộ số khóa giả được Chính cất giữ tại cửa hàng kinh doanh ở Trung tâm thương mại Phúc Sơn (huyện Vĩnh Tường, nay là xã Thổ Tang, Phú Thọ). Chỉ trong vòng hơn một tháng, Chính đã bán ra thị trường một phần số hàng, thu lợi bất chính. Ngày 30/11/2024, Công an huyện Vĩnh Tường bất ngờ kiểm tra, thu giữ 291 sản phẩm khóa giả còn lại.

Kết quả giám định khẳng định toàn bộ tang vật là hàng giả mạo nhãn hiệu của Công ty cổ phần Khóa Việt – Tiệp và Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng, hai thương hiệu lớn vốn được người tiêu dùng trong nước tin tưởng. Hội đồng định giá kết luận, số hàng giả có giá trị tương đương hàng thật là 98,7 triệu đồng.

Hành vi của Chính không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, mà còn gây rủi ro lớn cho người tiêu dùng. Khóa cửa là sản phẩm gắn liền với an ninh, an toàn tài sản, do đó việc sử dụng hàng giả chất lượng thấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, bị cáo Chính có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, lại là lao động chính trong gia đình. Đây là những tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, hành vi buôn bán hàng giả là nguy hiểm, cần xử lý nghiêm để bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch.

Tòa tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Chính 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm; phạt bổ sung 20 triệu đồng, đồng thời tịch thu, tiêu hủy toàn bộ tang vật.