Liên tiếp phát hiện thuyền khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Lam

TPO - Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều tổ công tác, liên tiếp phát hiện nhiều thuyền hút cát, sỏi trái phép trên sông Lam.

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 824 m3 cát và 9 thuyền vỏ sắt dạng tự chế được sử dụng để khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Lam.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện có nhiều thuyền vỏ sắt dạng tự chế khai thác khoáng sản (cát, sỏi) trái phép tại khu vực sông Lam thuộc địa phận xã Long Sơn, huyện Anh Sơn.

Sáng 16/4, 5 tổ công tác đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, phát hiện 5 thuyền vỏ sắt đang khai thác cát, sỏi tại khu vực nói trên. Tất cả các thuyền đều không được đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Tiến hành kiểm tra tại bến thuỷ nội địa của Công ty TNHH Lộc Khang Sông Lam tại thôn 10, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tổ công tác phát hiện 5 thuyền vỏ sắt dạng tự chế đang neo đậu; trong đó có 4 thuyền hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vào sáng 16/4.

Qua đo đạc, lực lượng Công an xác định tổng khối lượng cát, sỏi trên 9 chiếc thuyền là khoảng 120 m3; khối lượng cát, sỏi trên bến thuỷ nội địa của Công ty TNHH Lộc Khang Sông Lam là 704 m3.

Những người điều khiển thuyền, trực tiếp khai thác cát sỏi trên sông không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Các tổ công tác đã tạm giữ 824 m3 cát, sỏi và 9 thuyền vỏ sắt dạng tự chế.

Tiếp đó, vào khoảng 4 giờ sáng 17/4, tại khu vực thuộc khối Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Đội Cảnh sát đường thuỷ (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nam Đàn đã phát hiện 2 thuyền đang có hành vi khai thác khoáng sản (cát) dưới lòng sông Lam.

Qua kiểm tra, các chủ thuyền không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện, thủ tục liên quan cấp phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật gồm 2 thuyền vỏ sắt, máy móc khai thác cát và hơn 16m3 cát khai thác trái phép chứa trên các phương tiện vi phạm.

Hiện, các vụ việc đang được điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.