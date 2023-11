CSGT đường thuỷ bắt giữ nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

TPO - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với lực lượng CSGT Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Thành tích trên góp phần chào mừng 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát đường thủy (20/11/1961-20/11/2023).

Ngày 20/11, đại tá Vũ Quang Thái - Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng CSGT đường thủy Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng.

Cụ thể, vào 23h ngày 19/11, tổ công tác mật phục bắt quả tang Phan Đình Th. (SN 1978, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) Trần Hữu C. (SN 1985, trú tại tỉnh Hà Nam) và Bùi Văn T. (SN 1991, trú tại tỉnh Hưng Yên) có hành vi hút cát trái phép tại lòng sông Hồng, địa phận xã Văn Khê, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo lời khai ban đầu của Phan Đình Th., để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, cả nhóm dùng 1 tàu hút và 1 tàu chứa cát trên khoang, sau đó bán cho các chủ hàng ở Hải Dương và Nam Định.

Tang vật thu giữ 2 phương tiện VP 1519, tàu chở TB 1986 cùng khối lượng cát ước khoảng 600 khối. Tổ công tác đã hoàn thiện một số hồ sơ ban đầu và bàn giao lại Đội Cảnh sát kinh tế huyện Mê Linh để tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định.

Trước đó, tối 14/11, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường (Công an huyện Đan Phượng) tổ chức mật phục tại bờ trái sông Hồng thuộc địa phận xã Trung Châu (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Tổ công tác sau đó phát hiện phương tiện thủy số hiệu PT 2205 đang tiến hành hút cát từ lòng sông Hồng nên nhanh chóng triển khai bắt giữ. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, trên tàu PT 2205 đang gắn các thiết bị khai thác cát và bơm vào khoang hàng của phương tiện thuỷ số hiệu VP 2588.

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định 3 người trên tàu PT 2205 không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.

Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng cát trong khoang chứa hàng phương tiện VP 2588 là 250m3.