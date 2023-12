Cảnh sát ngăn chặn nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông

TP - Vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với công an các địa phương liên tiếp phát hiện nhiều tàu hút trộm cát trên sông, thu giữ số lượng lớn cát.

30 phút hút hơn 150m3 cát

Rạng sáng 13/12, sau nhiều ngày trinh sát, mật phục, tổ công tác do Đội CSGT đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) chủ trì, phối hợp cùng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội và Công an huyện Đông Anh bắt quả tang tàu gắn số hiệu HN-0196 đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, địa phận xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, hai người trên tàu là Nguyễn Văn H. (SN 1990, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) và Lê Hồng Q. (SN 2000, trú tại phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 150m3 cát khai thác trái phép đang lưu trữ tại khoang tàu.

Theo lời khai ban đầu của thuyền viên trên tàu, họ lợi dụng đêm vắng đã “tranh thủ” cắm vòi xuống lòng sông để hút trộm tài nguyên cát. Khi hút được khoảng 30 phút thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Tổ công tác đưa phương tiện về tạm giữ tại cảng Sơn Tây để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đội CSGT đường thủy số 1 đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Cục CSGT, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội và Công an các quận, huyện trên địa bàn…) bắt giữ, xử lý 21 vụ việc liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép, sai phép. Trong đó, trực tiếp bắt giữ 11 vụ, 14 phương tiện; phối hợp bắt giữ 10 vụ, 16 phương tiện liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép. Đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định xử phạt đối với 14 đối tượng trong 8 vụ việc, phạt thành tiền hơn 5,8 tỷ đồng, tịch thu 570,5m3 cát.

Cũng liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đêm 12/12, tổ công tác của Đội CSGT đường thủy số 2 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phát hiện và bắt giữ tàu hút cát trái phép thuộc địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Số cát thu giữ trên tàu tại thời điểm kiểm tra vào khoảng 35m3… Hiện vụ việc đang được Đội CSGT đường thủy số 2 - Phòng CSGT Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ.

Điều khiển từ xa thiết bị hút cát trộm

Mặc dù mức phạt đối với hành vi hút cát trái phép rất nặng, số tiền xử phạt có thể lên tới hàng trăm thậm chí cả tỷ đồng với một trường hợp vi phạm, thế nhưng do lợi nhuận từ việc khai thác cát trái phép đem lại quá lớn khiến các đối tượng tìm đủ mọi chiêu trò để đối phó, gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Điển hình là trường hợp tàu HN-0196 khai thác cát trái phép trên sông Hồng, địa phận xã Võng La, huyện Đông Anh. Tại thời điểm bị kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ngoài việc lợi dụng đêm tối để hút trộm cát, phương tiện này còn được các đối tượng trang bị hệ thống vòi hút hiện đại với tay cầm điều khiển từ xa, do đó có thể dễ dàng thao tác việc hút trộm cát.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, liên tục hàng loạt vụ khai thác cát trái phép đã được Công an thành phố phát hiện và bắt giữ, trong đó lực lượng cảnh sát đường thuỷ nắm vai trò chủ công. Do đó, từ nay đến cận Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT đường thủy sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, thay đổi linh hoạt biện pháp nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh, chặn bắt triệt để các hành vi vi phạm liên quan hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên sông, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên những tuyến sông thuộc địa bàn quản lý.

Trước đó, cuối tháng 11/2023, tổ công tác Đội CSGT đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì tuần tra, mật phục trên sông Hồng, đoạn qua xã Tản Hồng phát hiện tàu số hiệu NB-8186 gắn các thiết bị khai thác cát, không có số đăng ký, đang hút cát từ lòng sông, sau đó bơm lên khoang chứa hàng của tàu chở hàng VR 16043207.

Quá trình kiểm tra, những người có mặt trên phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản cũng như giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của người điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, đêm 19/11, tổ công tác Cục CSGT phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Vĩnh Phúc mật phục bắt quả tang hai tàu hút cát trái phép trên tuyến sông Hồng, thu giữ khoảng 600m3 cát. Theo lời khai ban đầu của thuyền viên, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, họ dùng 1 tàu hút và 1 tàu chứa cát trên khoang, sau đó bán lượng cát đã khai thác được cho các chủ hàng ở Hải Dương và Nam Định.

Theo Thượng tá Nguyễn Chí Công - Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP về việc kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, Công an TP Hà Nội cũng như Phòng CSGT đã chỉ đạo 2 Đội CSGT đường thủy nắm chắc địa bàn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi liên quan hoạt động khai thác cát trái phép.

“Về thủ đoạn các đối tượng khai thác cát trái phép thường lợi dụng đêm tối hoặc thời điểm vắng bóng lực lượng chức năng để đưa tàu thuyền ra sông hoạt động, thậm chí một số vụ việc phát hiện có cả tàu trọng tải lớn tham gia…” - Thượng tá Công cho biết.