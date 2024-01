Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh, giáo viên TT-Huế

TPO - Cán bộ, giáo viên và học sinh tại TT-Huế được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong 9 ngày, bắt từ 6 đến hết ngày 14/2.

Chiều 19/1, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, lãnh đạo cơ quan này vừa ban hành văn bản về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh này sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tổng cộng 9 ngày, từ ngày thứ ba, 6/2/2024 (nhằm 27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày thứ tư, 14/2/2024 (nhằm mùng 5 tháng Giêng Âm lịch).

Trong dịp Tết Nguyên đán, Sở GD&ĐT TT-Huế đã đề nghị các trường học, cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học, thực hiện tự phòng, tự quản; phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động gây án tại các trụ sở cơ quan, trường học dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, các đơn vị giáo dục, trường học đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; phối hợp gia đình và chính quyền địa phương tăng cường quản lý học sinh, nghiêm cấm các hành vi vi phạm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra bạo lực học đường trong học sinh, đặc biệt lưu ý các thời điểm trước và sau Tết.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chú trọng triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; tổ chức ký cam kết, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, quản lý sử dụng pháo, an toàn sử dụng điện… phòng ngừa từ xa không để xảy ra cháy, nổ, nhất là trong dịp Tết.

Đặc biệt, cần quan tâm các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ với giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, sum vầy.