Lễ hội Tình yêu hút gần 100.000 du khách tại Hà Nội

TPO - Qua năm ngày nghỉ lễ, Khu du lịch tại Hà Nội gắn với dịp tổ chức Lễ hội Tình Yêu năm 2025 đón số lượng du khách lớn nhất với gần 100.000 lượt khách.

Ngày 4/5, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về kết quả hoạt động Du lịch thành phố Hà Nội dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2025.

Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến ngày 4/5/2025), hoạt động du lịch Hà Nội diễn ra sôi nổi, tiếp tục khẳng định du lịch Hà Nội - Điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn. Thủ đô Hà Nội ước đón khoảng 875.000 lượt khách, tăng 18,64% so với cùng kỳ năm 2024 (năm 2024, Hà Nội đón khoảng 737,9 nghìn lượt khách).

Trong đó 136,19 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 55,35% so với cùng kỳ năm trước (khách quốc tế đến có lưu trú ước đạt 96 nghìn lượt khách) và 739 nghìn lượt khách du lịch nội địa, tăng 13,69% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3,15 nghìn tỷ đồng, tăng 25,21% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu cung cấp của một số khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn thành phố, Khu du lịch Hồng Vân (gắn với dịp tổ chức Lễ hội Tình Yêu năm 2025) đón gần 100.000 lượt khách, Vườn Thú Hà Nội đón 88.430 lượt khách, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón gần 27.800 lượt khách, Di tích Nhà Tù Hỏa Lò đón 35.000 lượt khách, Di tích Hoàng Thành Thăng Long đón hơn 30.000 lượt khách, Điểm du lịch Thiên đường Bảo Sơn đón 27.100 lượt khách...