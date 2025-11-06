Lấy ý kiến xét tặng danh hiệu 'Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân' thời kỳ đổi mới cho Công an Hà Nội

Căn cứ Điều 44 Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/06/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ đổi mới cho tập thể Công an TP Hà Nội.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với tập thể nêu trên xin gửi về hòm thư hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng.

Trong những năm gần đây, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng uỷ CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CATP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, tạo được điểm nhấn mang tính đột phá.

Lực lượng Công an Thủ đô đã chủ động tham mưu với thành phố, Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Nội, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, bạo loạn; bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị văn hóa, thể dục, thể thao lớn diễn ra trên địa bàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Hà Nội đã đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, làm giảm trọng án, từng bước loại trừ các băng nhóm, điều kiện hình thành và phát triển tội phạm có tổ chức; nâng cao hiệu quả điều tra, tỷ lệ khám phá án hình sự, kinh tế, ma tuý, nhiều đơn vị khám phá đạt trên 90%.

Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được củng cố và duy trì thường xuyên, càng làm tăng sức mạnh trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên;đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô gần gũi, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Đồng thời, có bước đột phá trong công tác tổ chức, cán bộ; khắc phục những tồn tại, thiếu sót qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”nhất là về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Công tác cải cách hành chính, hậu cần-kỹ thuật được đẩy mạnh. Những nỗ lực, cố gắng của Công an Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước, Ngành, các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Công an Thủ đô vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục được Bác tặng cờ luân lưu, 66 đồng chí được tặng Huy hiệu của Người và nhiều phần thưởng cao quý khác; 25 đơn vị và 11 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 3.000 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân huy chương các loại. Năm 2010, Công an Thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước ta.

Công an thành phố có 29 năm (trong đó có 11 năm liên tục từ năm 2005 đến nay) được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc”, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công.

Công an Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; Công an huyện Gia Lâm vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bảng vàng thành tích của Công an Hà Nội là sự tựu chung của lòng yêu nước, sự dũng cảm, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến, hi sinh của lớp lớp cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của cán bộ chiến sỹ công an đã góp phần để an ninh, trật tự của Thủ đô được giữ vững, tài sản, tính mạng và cuộc sống của nhân dân được bảo vệ bình yên.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô cần phải phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác Công an; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy việc mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên gắn bó với nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với hình ảnh “Người chiến sỹ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ”.