Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội

Theo CATP Hà Nội, dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng được triển khai với quy mô toàn diện, từ nội dung trưng bày, thiết kế không gian đến hệ thống công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, trưng bày, bố trí khoa học theo từng không gian, từng giai đoạn lịch sử, đi kèm hệ thống thông tin, bài viết bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp.

Ban giám đốc CATP Hà Nội cùng các đại biểu tham quan bảo tàng.

Công trình ứng dụng đồng bộ các giải pháp nghe nhìn, đồ họa, ánh sáng, số hóa dữ liệu và tương tác trải nghiệm nhằm tạo nên một không gian “sống động – trực quan – gần gũi”, giúp người tham quan, du khách trong và ngoài nước có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, sâu sắc giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, những chiến công và sự cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô trong suốt chặng đường hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Các đại biểu, khách mời chụp ảnh lưu niệm.

Bảo tàng được bố trí 9 không gian trưng bày theo tiến trình lịch sử, từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám 1945, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ đổi mới, hội nhập. Mỗi không gian tái hiện sinh động từng giai đoạn phát triển, gắn với những hiện vật quý, tư liệu, hình ảnh, câu chuyện cảm động về người chiến sĩ Công an Thủ đô “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đặc biệt, Bảo tàng số Công an Hà Nội cũng được đưa vào vận hành song song; đây là bước đột phá trong ứng dụng công nghệ số vào công tác bảo tồn, giới thiệu và quảng bá di sản. Với nền tảng trực tuyến, người dân, học sinh, sinh viên và du khách có thể tham quan bảo tàng mọi lúc, mọi nơi qua hình ảnh 3D, thuyết minh đa ngôn ngữ, các tour tham quan thực tế ảo với kho dữ liệu mở.

Tại lễ khánh thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội đề nghị Phòng Công tác chính trị CATP và các đơn vị quản lý, vận hành Bảo tàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bổ sung, cập nhật hiện vật, tư liệu; đẩy mạnh truyền thông quảng bá, lan tỏa giá trị của Bảo tàng tới đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu, khách mời và các em học sinh đã tham quan, trải nghiệm các không gian trưng bày, đặc biệt là khu vực “Bảo tàng số” và phòng trải nghiệm “Làm thẻ căn cước công dân năm 1945”, những hoạt động độc đáo này đã gợi mở ra góc nhìn mới về sự phát triển, hiện đại hóa của lực lượng Công an Thủ đô trong thời đại số.